С 1 ноября в Донецкой области вводится усиленный комендантский час

С 1 ноября на всей территории Донецкой области, за исключением двух общин, будет действовать продленный комендантский час — с 16:00 до 11:00. О подписании соответствующего приказа сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Исключением останутся Александровская и Черкасская общины, где ограничения останутся прежними — с 21:00 до 05:00.

Решение принято в связи с существенным ухудшением ситуации с безопасностью и интенсификацией российских обстрелов населенных пунктов региона. Глава ОВА призвал местных жителей неукоснительно соблюдать новые правила передвижения и в очередной раз обратился с призывом эвакуироваться в более безопасные регионы Украины, прежде всего семьям с детьми.

Источник: Заявление Вадима Филашкина/

В Винницкой области сократили продолжительность комендантского часа — он будет действовать с 01:00 до 05:00. Об этом сообщает глава Винницкой ОГА Наталья Заболотная.

С 10 сентября в Киеве и Киевской области сократили комендантский час. Он будет действовать с 01:00 до 05:00, то есть в общей сложности четыре часа вместо пяти. В столице из-за этого общественный транспорт будет работать на час дольше.

С 11 сентября на всей территории Черновицкой области сократили продолжительность комендантского часа, который будет действовать с 01:00 до 04:00 вместо нынешнего режима с 23:00 до 04:00. Таким образом, продолжительность ограничений сократится с пяти до трёх часов.

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