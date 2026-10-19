З 1 листопада на Донеччині запроваджують посилену комендантську годину

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З 1 листопада на всій території Донецької області, за винятком двох громад, діятиме подовжена комендантська година — з 16:00 до 11:00. Про підписання відповідного наказу повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Винятком залишаться Олександрівська та Черкаська громади, де обмеження залишаться попередніми — з 21:00 до 05:00.

Рішення ухвалено у зв'язку зі суттєвим погіршенням безпекової ситуації та інтенсифікацією російських обстрілів населених пунктів регіону. Очільник ОВА закликав місцевих жителів неухильно дотримуватися нових правил пересування та вкотре звернувся з закликом евакуюватися до більш безпечних регіонів України, перш за все родинам із дітьми.

Джерело: Заява Вадима Філашкіна/

У Вінницькій області скоротили тривалість комендантської години — вона триватиме з 01:00 до 05:00. Про це повідомляє очільниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна.

З 10 вересня у Києві та Київській області скоротили комендантську годину. Вона триватиме з 01:00 до 05:00, тобто загалом чотири години замість п’яти. У столиці через це також на годину довше працюватиме громадський транспорт.

Із 11 вересня на всій території Чернівецької області скоротили тривалість комендантської години, яка діятиме з 01:00 до 04:00 замість нинішнього режиму з 23:00 до 04:00. Таким чином, тривалість обмежень зменшиться з п'яти до трьох годин.

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