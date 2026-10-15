В Закарпатье задержали священника после расстрела прохожих

В поселке Вышково в Закарпатье произошла стрельба, в результате которой погибли двое мужчин, ещё трое человек получили ранения. По данным прокуратуры, огонь по прохожим открыл 45-летний местный житель, являющийся священнослужителем УПЦ Московского патриархата. Полиция задержала мужчину, а правоохранители устанавливают мотивы нападения.

В поселке Вишково Хустского района Закарпатской области мужчина открыл огонь по прохожим на центральной улице. В результате стрельбы двое человек погибли, ещё трое получили ранения. Сообщение о стрельбе поступило в полицию 15 октября около 16:00. По предварительным данным, вооруженный мужчина шел по центральной улице поселка и стрелял в людей. В результате нападения погибли двое местных жителей в возрасте 62 и 64 лет. Еще трое пострадавших были доставлены в больницу. Медики оказывают им необходимую помощь.

Стрелка задержали за считанные минуты

После сообщения о нападении правоохранители начали специальную полицейскую операцию «Гром». Ее развернули на территории Хустского района, чтобы разыскать вооруженного мужчину и задержать его. По информации прокуратуры, полицейским удалось задержать подозреваемого в считанные минуты.

Им оказался 45-летний местный житель. Как сообщили в прокуратуре, мужчина является священнослужителем Украинской православной церкви Московского патриархата. После задержания с ним начали проводить неотложные следственные действия. Правоохранители должны установить все обстоятельства нападения и выяснить, что предшествовало стрельбе.

Что известно о расследовании

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, медики и эксперты. Правоохранители собирают доказательства, выясняют последовательность событий и устанавливают другие детали инцидента. Мотивы стрелка пока не сообщаются. Также в сообщении прокуратуры нет подробностей о том, знал ли задержанный своих жертв и были ли между ними конфликты. На данный момент известно о двух погибших и трёх раненых. Дальнейшие обстоятельства стрельбы должны установить следователи в рамках уголовного производства. Об этом сообщила Закарпатская областная прокуратура.

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