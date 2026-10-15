На Закарпатті священника затримали після розстрілу перехожих

У селищі Вишково на Закарпатті сталася стрілянина, внаслідок якої загинули двоє чоловіків, ще троє людей дістали поранення. За даними прокуратури, вогонь по перехожих відкрив 45-річний місцевий житель, який є священнослужителем УПЦ Московського патріархату. Поліція затримала чоловіка, а правоохоронці встановлюють мотиви нападу.

У селищі Вишково Хустського району Закарпатської області чоловік відкрив вогонь по перехожих на центральній вулиці. Унаслідок стрілянини двоє людей загинули, ще троє дістали поранення. Повідомлення про стрілянину надійшло до поліції 15 жовтня близько 16:00. За попередніми даними, озброєний чоловік ішов центральною вулицею селища та стріляв у людей. Унаслідок нападу загинули двоє місцевих жителів віком 62 та 64 роки. Ще троє постраждалих потрапили до лікарні. Медики надають їм необхідну допомогу.

Стрільця затримали за лічені хвилини

Після повідомлення про напад правоохоронці розпочали спеціальну поліцейську операцію «Грім». Її запровадили на території Хустського району, щоб розшукати озброєного чоловіка та затримати його. За інформацією прокуратури, поліцейським вдалося затримати підозрюваного за лічені хвилини.

Ним виявився 45-річний місцевий житель. Як повідомили в прокуратурі, чоловік є священнослужителем Української православної церкви Московського патріархату. Після затримання з ним почали проводити невідкладні слідчі дії. Правоохоронці мають встановити всі обставини нападу та з’ясувати, що передувало стрілянині.

Що відомо про розслідування

На місці події працюють слідчо-оперативна група, медики та експерти. Правоохоронці збирають докази, з’ясовують послідовність подій і встановлюють інші деталі інциденту. Мотиви стрільця наразі не повідомляються. Також у повідомленні прокуратури немає подробиць про те, чи знав затриманий своїх жертв і чи були між ними конфлікти. Наразі відомо про двох загиблих і трьох поранених. Подальші обставини стрілянини мають встановити слідчі в межах кримінального провадження. Про це повідомила Закарпатська обласна прокуратура.

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