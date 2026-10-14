中国航母辽宁舰在太平洋启动演习——《南华早报》

中国航母辽宁舰于10月14日在西太平洋开始了今年第二次演习。《南华早报》报道，中国人民解放军海军正按照年度训练计划，在相关海域进行航母编队演练。

辽宁舰演习的任务

中国国防部未说明演习的确切区域和持续时间。该部门表示，此次演练旨在检验和提高部队战备训练水平，符合国际法和国际惯例，且并非针对任何特定国家或目标。

辽宁舰今年首次在西太平洋进行的演习持续了35天，从5月到6月。2025年6月，该航母与另一艘中国航母山东舰共同进行了约20天的演习。

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美国和日本的演习

中国航母的演习可能与定于10月19日至29日举行的美日联合演习“利剑27”同期进行。演习将在日本境内及邻近海域举行，其中包括台湾附近日本西南岛链周边海域。

预计约4.5万名日本军人、6100辆车辆、40艘舰艇和260架飞机将参加“利剑27”演习。预计还将有约1.2万名美国军人参加。Stars and Stripes报道，美国计划首次在距离台湾略超过100公里的与那国岛部署NMESIS反舰导弹平台和MADIS防空系统。日本将暂时在那里部署88式反舰导弹和03式中程地对空导弹系统。

北京认为台湾是中国的一部分，并不排除使用武力将该岛与大陆统一。日本不承认台湾是独立国家，但反对以武力夺取台湾的企图，而美国已承诺向台湾提供武器。

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