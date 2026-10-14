В Англии правительство запускает первую общенациональную кампанию по поиску приемных воспитателей, чтобы до окончания срока полномочий парламента создать 10 тысяч новых мест в приемных семьях. Инициатива рассчитана прежде всего на людей в возрасте от 30 до 49 лет и призвана привлечь их к уходу за детьми, нуждающимися в опеке.

Как сообщает The Guardian, число домохозяйств, принимающих детей, с 2021 года сократилось на 10%. Более трети нынешних приемных воспитателей — люди старше 60 лет.

Гибкие форматы опеки

Одновременно правительство будет испытывать новые модели приемной опеки, в частности краткосрочное размещение детей и прием детей на выходные. Министр по делам детей Джош Макалистер заявил, что такие форматы должны сделать приемную опеку доступнее для более широкого круга людей, в том числе за счет межпоколенческой или частичной опеки.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

По его словам, без быстрого существенного расширения системы дети, которые могли бы жить в семейной среде, будут оставаться в учреждениях стационарного ухода или жить далеко от мест, где они выросли.

Дефицит воспитателей и финансовое давление

Приемная опека является основной формой ухода за детьми, находящимися под опекой государства в Англии. Из 81 770 таких детей около 56 400 одновременно проживают в приемных семьях.

Исследование Института Coram для детей показало, что более полумиллиона взрослых хотят стать приемными воспитателями, а около 3,4 миллиона интересуются такой возможностью. В то же время организации в сфере опеки подчеркивают не только набор новых людей, но и сохранение нынешних воспитателей. Среди причин их ухода называют ощущение недооцененности, проблемы во взаимодействии с социальными работниками и финансовое давление. По данным Fostering Network, лишь 33% воспитателей считают, что выплаты полностью покрывают расходы на воспитание ребенка.

Читай нас в