在美国田纳西州，被判处死刑的克里斯塔·派克已从医院出院，并被送回 Deborah K Johnson 康复中心；她已在那里被关押约30年。她的律师表示，50岁的派克将继续在该机构接受医疗照护，《卫报》报道。

未遂处决

9月30日，派克曾被尝试以注射死刑处决。她被注射了两剂戊巴比妥，但仍然存活，随后被送医住院。据该报报道，周一她被宣布处于脑死亡状态。

然而，到了周四，她的律师表示派克能够行走。据其称，她感到有些迷失方向，且无法完全使用双手。

在执行过程中，派克称自己感到手臂有灼烧感，并询问这是否正常。出席处决室的目击者表示，“没有任何事情是正常的”。与此同时，官员坚持称，他们是依照田纳西州批准的程序行事。

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原因未获解释

对于派克在注射药物后为何存活，目前没有官方解释。医学专家推测，部分或全部药物可能没有进入静脉，而是进入了周围组织。其他可能原因包括静脉受损、药物失效，或这些因素的组合。派克的律师此前曾指出她的静脉存在问题。

派克于1995年因酷刑折磨并杀害18岁的科琳·斯莱默而被定罪，斯莱默是她在 Knoxville Job Corps 的同学。根据法院材料，派克和塔达里尔·希普将斯莱默带到田纳西大学校园内一处林地，并在那里将她杀害。派克被判处死刑，而希普被判处无期徒刑，因为案发时他未满18岁。

田纳西州监狱系统负责人宣布辞职。该州州长比尔·李也暂停了田纳西州死刑判决的执行，直至今年年底。

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