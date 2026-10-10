W stanie Tennessee w USA skazana na karę śmierci Christa Pike została wypisana ze szpitala i wróciła do ośrodka rehabilitacyjnego Deborah K Johnson, gdzie przebywa od około 30 lat. Jej prawnicy poinformowali, że 50-letnia Pike będzie nadal otrzymywać opiekę medyczną w placówce, donosi The Guardian.

Nieudana próba egzekucji

30 września podjęto próbę wykonania na Pike kary śmierci przez śmiertelny zastrzyk. Podano jej dwie dawki pentobarbitalu, jednak przeżyła, po czym została hospitalizowana. Według publikacji w poniedziałek uznano ją za osobę w stanie śmierci mózgowej.

Jednak już w czwartek jej prawnik oświadczył, że Pike mogła chodzić. Według niego czuła się nieco zdezorientowana i nie mogła w pełni korzystać z rąk.

Podczas procedury Pike powiedziała, że odczuwa pieczenie w rękach, i zapytała, czy to normalne. Świadkowie obecni w komorze egzekucyjnej przekazali, że „nic nie było normalne”. Jednocześnie urzędnicy utrzymują, że działali zgodnie z protokołem zatwierdzonym w Tennessee.

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Nie wyjaśniono przyczyn

Nie ma oficjalnego wyjaśnienia, dlaczego Pike przeżyła po podaniu leku. Eksperci medyczni przypuszczają, że część lub całość leku mogła trafić nie do żyły, lecz do otaczających tkanek. Wśród innych możliwych przyczyn wymienia się uszkodzenie żyły, wadliwy lek lub połączenie tych czynników. Prawnicy Pike wcześniej zwracali uwagę na problemy z jej żyłami.

Pike została skazana w 1995 roku za torturowanie i zabójstwo 18-letniej Colleen Slemmer, swojej koleżanki z Knoxville Job Corps. Według materiałów sądowych Pike i Tadaryl Shipp zaprowadzili Slemmer do zalesionej części kampusu Uniwersytetu Tennessee, gdzie ją zabili. Pike została skazana na karę śmierci, podczas gdy Shipp otrzymał dożywotnie więzienie, ponieważ w chwili popełnienia przestępstwa miał mniej niż 18 lat.

Szef systemu więziennictwa Tennessee ogłosił rezygnację. Gubernator stanu Bill Lee również zawiesił wykonywanie wyroków śmierci w Tennessee do końca roku.

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