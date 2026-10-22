Италия и Испания прекратят пограничные проверки — ANSA English

Италия и Испания договорились прекратить выборочные проверки путешественников, прибывающих с территории друг друга, и полностью восстановить применение правил Шенгенской зоны. По данным источников, о которых сообщает ANSA English, ограничения не будут продлевать после окончания срока их действия в пятницу.

Договоренность министров

Решение согласовали министр внутренних дел Италии Маттео Пьянтедози и его испанский коллега Фернандо Гранде-Марласка во время телефонного разговора, сообщили источники агентства.

До этого вопрос обсудили премьер-министр Италии Джорджа Мелони и премьер-министр Испании Педро Санчес на полях саммита ЕС на прошлой неделе.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Проверки действовали с августа

1 августа Италия ввела на месяц контроль для пассажиров, прибывавших из Испании воздушным и морским транспортом. Рим объяснял это соображениями безопасности после миграционного кризиса в Сеуте.

В ответ Испания ввела выборочные проверки для путешественников из Италии, а обе страны несколько раз продлевали эти меры. Мадрид и итальянские оппозиционные партии критиковали первоначальное решение Рима, называя его пропагандой. Они указывали, что въезд в Сеуту не означает автоматического доступа в Шенгенскую зону, а Италия не имеет общей границы с Испанией.

Читай нас в