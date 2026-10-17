«Большая семерка» выделит 260 миллионов евро на восстановление защитного сооружения ЧАЭС

Страны «Группы семи» планируют выделить 260 миллионов евро на восстановление Нового безопасного конфайнмента Чернобыльской АЭС. Защитное сооружение было повреждено в результате удара российского беспилотника в феврале 2025 года. При этом общую стоимость восстановления оценивают как минимум в 500 миллионов евро.

Страны «Группы семи» (G7) объявили о намерении направить 260 миллионов евро на восстановление Нового безопасного конфайнмента Чернобыльской атомной электростанции. Речь идет о защитном сооружении над разрушенным четвертым энергоблоком ЧАЭС, которое должно сдерживать распространение радиоактивных веществ. Об этом сообщило Министерство энергетики Украины со ссылкой на первого вице-премьер-министра — министра энергетики Дениса Шмыгаля.

В Минэнерго подчеркнули, что это решение должно помочь восстановить ядерную безопасность на Чернобыльской АЭС. Она была нарушена после российского удара по конфайнменту. «Страны G7 объявили о намерении выделить 260 млн евро на восстановление Нового безопасного конфайнмента Чернобыльской АЭС», — сообщили в ведомстве.

Сколько будет стоить восстановление конфайнмента

По предварительным оценкам, для полного восстановления сооружения потребуется не менее 500 миллионов евро. Таким образом, объявленная странами «Большой семерки» сумма покрывает лишь часть необходимых расходов. Новый безопасный конфайнмент был поврежден российским беспилотником в феврале 2025 года. Сооружение было возведено над четвертым энергоблоком, разрушенным во время аварии 1986 года. Оно призвано изолировать опасные радиоактивные материалы и защищать окружающую среду от их распространения.

По оценкам Европейского банка реконструкции и развития, восстановление конфайнмента обойдется примерно в 500 миллионов евро. Эта сумма охватывает масштабные работы, необходимые для приведения сооружения в надлежащее состояние и обеспечения его защитных функций.

Великобритания и Германия также выделяют средства

Ранее о финансовой помощи для восстановления конфайнмента объявили Великобритания и Германия. Британское правительство пообещало выделить 17 миллионов фунтов стерлингов — это более 20 миллионов евро. Эти средства должны пойти на ремонт поврежденного защитного сооружения. Германия, в свою очередь, планирует выделить на эти работы 50 миллионов евро. Таким образом, к восстановлению конфайнмента присоединяются несколько международных партнеров Украины.

Восстановление сооружения имеет важное значение для ядерной безопасности не только Украины, но и всей Европы. Поврежденный конфайнмент должен и в дальнейшем надежно изолировать разрушенный реактор и не допускать распространения радиоактивных материалов.

В то же время объявленный вклад «Группы семи» в размере 260 миллионов евро пока не покрывает всей потребности в финансировании. По предварительным оценкам, для восстановления Нового безопасного конфайнмента необходимо не менее 500 миллионов евро. Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

Правительство Великобритании пообещало выделить 17 млн фунтов стерлингов на ремонт защитного укрытия и вентиляционных систем Чернобыльской АЭС, поврежденных ударом российского беспилотника. Об этом сообщает The Independent. Российская Федерация — государство-агрессор, ведущее полномасштабную войну против Украины.

Министр окружающей среды Германии Карстен Шнайдер во время визита в Киев заявил о готовности помочь Украине в ликвидации повреждений защитной оболочки над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС.

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