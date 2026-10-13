Россия и Иран активизируют гибридные кампании против Великобритании — Reuters

Иран активизирует попытки нанести удары по более сложным целям, в частности по военным объектам на территории Великобритании. В то же время Россия наращивает гибридную деятельность, направленную против союзников Украины. Об этом заявил глава британской службы внутренней разведки MI5.

В ежегодной речи, посвященной широкому спектру угроз для Великобритании, Маккаллум подчеркнул, что за последнее десятилетие количество угроз со стороны этих государств выросло в четыре раза. В связи с этим MI5 в настоящее время выделяет на противодействие им больше ресурсов, чем во время Холодной войны.

Россия, которая также отрицает причастность к враждебным действиям в Великобритании, остается «агрессором номер один», подчеркнул глава британской разведки.

Он согласился с оценками других европейских разведывательных служб о том, что Россия применяет тактику, приближающуюся к обычному вооруженному конфликту. В качестве примеров Маккаллум привел попытку атаки беспилотником на грузовой самолет в аэропорту Германии и кибератаку на энергетическую инфраструктуру Польши.

«Не случайно российские агрессоры пытаются дестабилизировать другие европейские страны именно тогда, когда их военные успехи в Украине минимальны и обходятся ужасающей ценой», — отметил Маккаллум.

Он также отметил, что полностью согласен с недавними заявлениями премьера Бернема о том, что Россия предпринимала попытки вмешаться в Brexit десять лет назад.

Маккаллум не обнародовал никаких новых доказательств, но упомянул уже известные опасения относительно российских медиаресурсов, которые «достаточно активно присоединились к кампании примерно во время референдума», выступая за выход Великобритании из ЕС. Он также отметил, что «была вторая попытка вмешательства — через интернет-троллей».

В то же время он заявил, что нет доказательств того, что эти усилия повлияли на результат голосования по Brexit. В целом считается, что их влияние было незначительным. Маккаллум добавил, что дальнейшее обсуждение этого вопроса было бы выгодно России.

«Я несколько обеспокоен тем, что если мы все ещё несколько дней будем продолжать эту дискуссию, российские тролли, которые, похоже, в разные периоды в течение последних лет не достигли особых результатов, будут в восторге от того, что снова оказались на первых страницах, несмотря на сравнительно незначительный эффект их действий на всех этапах этого процесса», — цитирует его The Guardian.

В понедельник Бернем также заявил, что Иран, скорее всего, причастен к предполагаемому заговору с целью нападения на авиабазу Королевских ВВС Фэрфорд (RAF Fairford). Эту базу использовали американские бомбардировщики для нанесения ударов по Ирану. Инцидент вызвал принятие масштабных мер безопасности и привел к выводу американских самолетов с базы по решению президента США Дональда Трампа.

Об этом заявил генеральный директор британской службы внутренней разведки MI5 Кен Маккаллум, сообщается со ссылкой на Reuters.

Россия и Иран ведут секретную разработку сверхзвукового оружия — FT.

Иранское командование пригрозило США новыми ударами.

Иран заявил о начале военной операции против американских сил после новых ударов США по территории страны. По данным иранского агентства Tasnim, целями стали американские военные базы и другие объекты США в регионе. В то же время на момент появления сообщений ни одна страна Ближнего Востока официально не заявила о том, что подверглась иранской атаке.

Читай нас в