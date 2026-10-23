10月23日清晨，一艘名为“Khoryv”的商船在罗马尼亚近海的黑海海域沉没，据初步消息，该船可能遭无人机袭击。 船上共有13名船员，其中包括10名乌克兰公民和3名阿塞拜疆公民。

约10:00，罗马尼亚海事管理局协调中心接到报告，称“Khoryv”号（“霍里夫”号）船只在罗马尼亚领海以外海域遇险。 当时该船距离康斯坦察港约13海里（约24公里）。

接到遇险信号后，罗马尼亚海上救生局（ARSVOM）和罗马尼亚内政部的船只立即出动，前往救援船员。

由于恶劣的天气条件和能见度低，救援行动变得十分困难。因此，无法出动直升机参与搜救工作。

“由于恶劣的天气条件和能见度低，无法动用直升机参与救援行动。截至目前，救援船只已从水中救起9名幸存者和1具遗体，”该部门表示。

因此，根据现有信息，9名船员获救，另有1人遇难。其余船员的下落尚待确认。

据悉，“Khoryv”号悬挂科摩罗国旗航行。

罗马尼亚媒体报道称，这艘商船可能遭到了无人机的袭击。不过，目前尚未正式查明事故原因。

罗马尼亚总统尼库肖尔·丹将此次事件称为俄罗斯方面升级局势的一部分。

据罗马尼亚媒体报道，最近几周，黑海西部地区发生了多起针对商船的袭击事件。

“Khoryv”号沉没的具体情况，特别是关于可能遭无人机袭击的信息，尚待相关部门查明。

Digi 24和Romania TV均报道了这一消息。

此前，一艘载有移民的船只在冈比亚近海沉没，造成至少12人死亡。

伊朗伊斯兰革命卫队海军表示，一艘货船在霍尔木兹海峡与水雷相撞后沉没。

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