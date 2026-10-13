Кейт Миддлтон с дочерью заметили в лондонском метро

Принцессу Уэльскую Кейт Миддлтон вместе с 11-летней дочерью Шарлоттой заметили в общественном транспорте Лондона. 10 октября они ехали на метро, и один из пассажиров снял их на видео.

Мать и дочь воспользовались линией «Елизаветинская», названной в честь покойной королевы Елизаветы II. Они вышли на станции Tottenham Court Road в центре британской столицы.

В Кенсингтонском дворце не комментировали эту поездку, поскольку она состоялась в свободное от официальных королевских обязанностей время.

Ранее Кейт Миддлтон уже замечали во время обычных повседневных дел: она летала с детьми в Шотландию экономклассом и делала покупки в супермаркете.

Источник: ABC News

Если кто-то представлял, что принц Уильям по вечерам смотрит исторические драмы о монархах, то его киноведения могут удивить. Наследник британского престола признался, что увлекается кино, а среди любимых режиссеров особо выделяет Кристофера Нолана.

Напомним, принц Гарри вместе с женой Меган Маркл и детьми вернулся жить в Великобританию после шести лет пребывания в США.

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