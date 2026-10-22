Księżna Welska Kate Middleton odwiedziła 22 października hospicjum dla dzieci „The Treehouse” w Ipswich.

Przed spotkaniem z personelem, małymi pacjentami i ich rodzinami odwiedziła plac budowy nowego obiektu, gdzie założyła kask ochronny i kamizelkę.

Na tę okazję Kate wybrała garnitur z spodniami marki Victoria Beckham o wartości około 1770 dolarów. Stylizację uzupełnił golf za 695 dolarów oraz bordowy pasek za 388 dolarów – również tej marki.

Model tego garnituru nosi nazwę Katherine. W garderobie księżnej znajdują się również inne garnitury marki Victoria Beckham.

Źródło: Daily Mail.

Jeśli ktoś wyobrażał sobie, że książę William wieczorami ogląda historyczne dramaty o monarchach, to jego upodobania filmowe mogą go zaskoczyć. Następca brytyjskiego tronu przyznał, że jest miłośnikiem kina, a spośród ulubionych reżyserów szczególnie wyróżnia Christophera Nolana.

Przypomnijmy, że książę Harry wraz z żoną Meghan Markle i dziećmi powrócił do Wielkiej Brytanii po sześciu latach pobytu w Stanach Zjednoczonych.

Księżną Walii Kate Middleton wraz z 11-letnią córką Charlotte zauważono w londyńskiej komunikacji miejskiej. 10 października jechały metrem, a jeden z pasażerów nagrał je na wideo.

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