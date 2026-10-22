Kate Middleton odwiedziła hospicjum dla dzieci w stroju projektu Victorii Beckham — Daily Mail
Księżna Welska Kate Middleton odwiedziła 22 października hospicjum dla dzieci „The Treehouse” w Ipswich.
Przed spotkaniem z personelem, małymi pacjentami i ich rodzinami odwiedziła plac budowy nowego obiektu, gdzie założyła kask ochronny i kamizelkę.
Na tę okazję Kate wybrała garnitur z spodniami marki Victoria Beckham o wartości około 1770 dolarów. Stylizację uzupełnił golf za 695 dolarów oraz bordowy pasek za 388 dolarów – również tej marki.
Model tego garnituru nosi nazwę Katherine. W garderobie księżnej znajdują się również inne garnitury marki Victoria Beckham.
Źródło: Daily Mail.
Jeśli ktoś wyobrażał sobie, że książę William wieczorami ogląda historyczne dramaty o monarchach, to jego upodobania filmowe mogą go zaskoczyć. Następca brytyjskiego tronu przyznał, że jest miłośnikiem kina, a spośród ulubionych reżyserów szczególnie wyróżnia Christophera Nolana.
Przypomnijmy, że książę Harry wraz z żoną Meghan Markle i dziećmi powrócił do Wielkiej Brytanii po sześciu latach pobytu w Stanach Zjednoczonych.
Księżną Walii Kate Middleton wraz z 11-letnią córką Charlotte zauważono w londyńskiej komunikacji miejskiej. 10 października jechały metrem, a jeden z pasażerów nagrał je na wideo.