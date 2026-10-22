+13° Kijów +13° Warszawa +15° Waszyngton
$ 45.1 € 50.5 zł 11.54
$ 45.1 € 50.5 zł 11.54
+13° Kijów +13° Warszawa +15° Waszyngton
Wiadomości Świat

Kate Middleton odwiedziła hospicjum dla dzieci w stroju projektu Victorii Beckham — Daily Mail

UA NEWS 22 października 2026 18:34
Kate Middleton odwiedziła hospicjum dla dzieci w stroju projektu Victorii Beckham — Daily Mail

Księżna Welska Kate Middleton odwiedziła 22 października hospicjum dla dzieci „The Treehouse” w Ipswich. 

Przed spotkaniem z personelem, małymi pacjentami i ich rodzinami odwiedziła plac budowy nowego obiektu, gdzie założyła kask ochronny i kamizelkę.

 Na tę okazję Kate wybrała garnitur z spodniami marki Victoria Beckham o wartości około 1770 dolarów. Stylizację uzupełnił golf za 695 dolarów oraz bordowy pasek za 388 dolarów – również tej marki.

image
image

Model tego garnituru nosi nazwę Katherine. W garderobie księżnej znajdują się również inne garnitury marki Victoria Beckham.

Źródło: Daily Mail.

Jeśli ktoś wyobrażał sobie, że książę William wieczorami ogląda historyczne dramaty o monarchach, to jego upodobania filmowe mogą go zaskoczyć. Następca brytyjskiego tronu przyznał, że jest miłośnikiem kina, a spośród ulubionych reżyserów szczególnie wyróżnia Christophera Nolana.

Przypomnijmy, że książę Harry wraz z żoną Meghan Markle i dziećmi powrócił do Wielkiej Brytanii po sześciu latach pobytu w Stanach Zjednoczonych. 

Księżną Walii Kate Middleton wraz z 11-letnią córką Charlotte zauważono w londyńskiej komunikacji miejskiej. 10 października jechały metrem, a jeden z pasażerów nagrał je na wideo.

Czytaj nas na
Pobierz naszą aplikację