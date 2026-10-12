Россия нанесла удар с помощью «Бандероли» по Изюму в Харьковской области; есть раненый и повреждения

Ночью российские войска атаковали Изюм в Харьковской области, применив барьерный боеприпас типа S-8000 «Бандероль». В результате удара один человек получил ранения, повреждено около 15 частных домов и один многоквартирный дом. Также повреждены электросети и линия интернета.

«Враг нанёс удар по городу Изюм, применив, по предварительным данным, балларирующий боеприпас типа S-8000 «Бандероль», — говорится в сообщении.

По информации Изюмской МВА, попадание зафиксировали в дорожное покрытие в северной части города, вблизи жилой застройки.

В результате взрывной волны и падения обломков повреждения получили примерно 15 частных жилых домов и один многоквартирный дом.

Кроме того, российская атака повредила электросети. Из-за этого абоненты на нескольких улицах остались без электроснабжения. Также повреждена линия интернета.

Известно об одном пострадавшем. Пострадавшему или пострадавшей оказали необходимую медицинскую помощь.

В Изюмской городской военной администрации отметили, что информация о последствиях российского обстрела продолжает уточняться.

Об этом сообщила Изюмская городская военная администрация в Telegram.

В Очакове Николаевской области в результате российского удара ракетой «Бандероль» пострадала 54-летняя женщина. Ее состояние стабильное. Также повреждены складское помещение, четыре двухэтажных многоквартирных дома и один частный дом.

Кроме того, в результате российского ракетного удара по пригороду Харькова погибли три человека, ещё девять получили ранения. Информация об обстоятельствах атаки и состоянии пострадавших пока не уточняется.

Ранее РФ нанесла удар КАБами по Харькову, есть погибшая и пострадавшие.

В Богодуховском районе Харьковской области 11 октября российские военные атаковали с помощью беспилотника грузовик сельскохозяйственного предприятия. В результате удара погиб водитель.

Также РФ атаковала Харьков и девять населенных пунктов области, есть пострадавшие.

Напомним, в Запорожье завершили поисково-спасательные работы на месте российского удара по жилому дому, который произошел 10 октября. В результате атаки погибли 20 человек, среди них четверо детей, еще 17 человек пострадали.

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