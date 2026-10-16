В Крыму сообщили о пожаре на электроподстанции Нижнегорска

Утром 16 октября на временно оккупированном Крымском полуострове произошел пожар на электроподстанции «Нижнегорская». Об этом сообщают местные социальные сети, официального подтверждения информации в данном сообщении нет.

«В поселке Нижнегорский в 7 утра горит электроподстанция на улице Молодежной, слышались выстрелы, взрывов не было», — говорится в сообщении в сети.

Отмечается, что электрическая подстанция ПС 110/35/10 кВ «Нижнегорская» имеет установленную мощность трансформаторов 50 МВА. Подстанция выполняет функцию центра питания и распределения электроэнергии для потребителей Нижнегорского района.

Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский ветер».

Напомним, в Тюменской области РФ закрыли воздушное пространство и ограничили доступ к интернету из-за атак дронов.

Удары по дата-центрам «Яндекса» нарушили работу российских ботоферм.

В ночь на 11 октября беспилотники атаковали дата-центр «Яндекса» во Владимирской области России. Компания подтвердила полную остановку его работы, из-за чего в стране возникли масштабные перебои в работе десятков цифровых сервисов.

Российская технологическая компания «Яндекс» заявила, что из-за атаки беспилотников полностью остановила работу своего дата-центра во Владимирской области России. По утверждению компании, в результате атаки была повреждена её инфраструктура.

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