哈巴罗夫斯克市议会通过新的《城市章程》，最终废除了市长直接普选制。从今往后，市行政首长将由市议会议员根据地区行政长官的提名选举产生。

地方政府代表解释称，做出这一决定是为了使相关规定与2025年3月通过的关于“统一公共权力”的联邦法律保持一致。 市议会议长安德烈·别洛格拉佐夫还以“与沙皇俄国时期的历史延续性”为由为这些变化辩护。 此前经全民选举产生的市长谢尔盖·克拉夫丘克，在当选“统一俄罗斯党”国家杜马议员后，已于9月辞去市长职务。

哈巴罗夫斯克曾是俄罗斯境内仅存的三个仍实行市长直接选举的地区中心之一。 随着2025年底雅库茨克和2026年哈巴罗夫斯克选举的取消，俄罗斯仅剩阿巴坎和阿纳迪尔这两个拥有民选市长的地区中心。

来源：国际文传电讯社。

需要指出的是，俄罗斯的消费者信心正在急剧恶化，对经济的信任度下降，且因可能出现新一轮动员而引发的焦虑情绪日益加剧。乌克兰对外情报局报告了这一情况。

经历了三年出人意料的经济增长后，俄罗斯正面临突然的经济放缓——战争开支、通货膨胀和油价下跌开始给经济带来压力，而直到不久前，该经济体似乎还能抵御制裁。

俄罗斯的个人贷款规模已缩减至六年来的最低水平。

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