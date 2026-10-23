俄罗斯在苏姆州对面集结了约4万名正规军官兵。俄军继续猛攻乌克兰国防军阵地，炮击边境居民点，并试图在乌克兰国家边境沿线建立缓冲区。

据谢夫佐夫称，苏梅州边境局势依然紧张。俄军在霍廷和尤纳基夫社区境内活动最为频繁，几乎每天都试图强攻乌克兰守军的阵地。

在边境的其他地段，敌军使用火炮炮击居民点，并出动攻击型无人机。

俄军的目标之一是在乌克兰国家边境沿线建立缓冲区。据伊万·舍夫佐夫评估，俄罗斯正试图在乌克兰境内形成一条宽20至30公里的地带。

“敌人的任务是在国家边界沿线建立一条20至30公里宽的缓冲区。两年多来，敌人一直在试图实现这一目标。 但得益于我们旅以及国防军其他部队的成功、高效行动，敌人未能得逞，”舍夫佐夫指出。

据他介绍，乌克兰边防军及国防军其他部队继续抵制俄军试图扩大边境附近控制区的企图。

伊万·舍夫佐夫上校解释称，苏姆州对面的俄军集团兵力基本保持稳定，约为4万名军人。

俄罗斯定期进行轮换，并补充作战中遭受的损失。这使得该集团军的兵力能够维持在大致相同的水平。

“目前，一支职业正规军正驻扎在苏姆州对面。其规模与此前一样，约有4万名官兵，但一直在进行轮换。 这主要是因为敌军在此地无论是人员还是装备都遭受了相当大的损失。因此必须不断补充这些损失，”谢夫佐夫说道。

此外，这位边防部队代表还特别强调了无人机在对抗俄军中的作用。

光纤无人机是打击敌军的有效手段之一。乌克兰部队利用它们打击俄军人员和军事装备。

尽管乌克兰方面不断进行轮换并补充损失，俄军仍在苏梅州持续试图突破乌克兰防线。 与此同时，据伊万·舍夫佐夫称，得益于边防人员和国防军各部队的行动，敌军未能实现沿乌克兰国家边境建立缓冲区的计划。

第15机动边防支队“钢铁边境”新闻处负责人伊万·舍夫佐夫上校在“埃斯普雷索”和Slawa.TV的直播节目中透露了这一情况

在过去的几周里，俄罗斯的破坏侦察小组在苏梅州和切尔尼戈夫州的边境地区活动加剧。其中，苏梅州记录到的敌方渗透企图最多。

乌克兰国防部总参谋部第10特遣队（Group 10）的战士们在苏梅州为期七周的特别行动中，挫败了俄军的进攻计划，并成功阻止了乌克兰后勤补给线的被切断。

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