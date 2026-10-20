Rosjanie zaatakowali obiekt energetyczny w obwodzie lwowskim
Rosyjskie wojska ponownie przeprowadziły atak na obiekt infrastruktury energetycznej w obwodzie lwowskim.
Według wstępnych danych nikt nie ucierpiał.
Źródło: Maksym Kozycki, Lwowska Obwodowa Administracja Państwowa
W wyniku rosyjskich ostrzałów 16 października w kilku obwodach Ukrainy wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach energii elektrycznej.
Wieczorem 16 października rosyjskie siły terrorystyczne zaatakowały sieć przesyłową w obwodzie rówieńskim. W związku z tym w Równie i całym obwodzie znaczna liczba osób została pozbawiona prądu.