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Rosjanie zaatakowali obiekt energetyczny w obwodzie lwowskim

UA NEWS 20 października 2026 16:41
Rosjanie zaatakowali obiekt energetyczny w obwodzie lwowskim

Rosyjskie wojska ponownie przeprowadziły atak na obiekt infrastruktury energetycznej w obwodzie lwowskim. 

 Według wstępnych danych nikt nie ucierpiał.

Źródło: Maksym Kozycki, Lwowska Obwodowa Administracja Państwowa

W wyniku rosyjskich ostrzałów 16 października w kilku obwodach Ukrainy wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach energii elektrycznej. 

Wieczorem 16 października rosyjskie siły terrorystyczne zaatakowały sieć przesyłową w obwodzie rówieńskim. W związku z tym w Równie i całym obwodzie znaczna liczba osób została pozbawiona prądu.

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