19-letni mieszkaniec Czeboksar, Dawid Fiedorow, zginął na wojnie przeciwko Ukrainie po tym, jak w maju został zatrzymany i pobity przez policjantów, a trzy dni później trafił na front.

O śmierci syna poinformowała jego matka, Polina. Szczątki młodego mężczyzny trafiły do rosyjskiego centrum przyjmowania i wysyłania poległych żołnierzy w Rostowie nad Donem.

Według informacji podanych przez serwis ASTRA, 19 maja Fedorow został przydzielony na stanowisko kierowcy w jednostce wojskowej nr 22316, mimo że nie posiadał prawa jazdy. 23 lipca podczas misji bojowej kierował pojazdem terenowym, gdy uderzył w niego dron. W innym komunikacie podano, że żołnierz zaginął w pobliżu miejscowości Majak na kierunku Pokrowskim w obwodzie donieckim.

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Matka twierdzi, że przed wysłaniem na misję oddział Dawida został przekształcony w oddział szturmowy. Według niej buggy, w którym zginął jej syn, kupił on za własne pieniądze.

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Polina stwierdziła również, że podpis na kontrakcie wojskowym różni się od podpisu syna w paszporcie. Jest przekonana, że Dawid nie chciał podpisywać kontraktu i pragnął wrócić do domu.

Po śmierci młodego mężczyzny nieznane osoby próbowały zresetować hasło do jego konta Apple i wyłączyć funkcję „Lokalizator”.

Matka zwróciła się do prokuratury wojskowej oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ze skargami na działania policjantów podczas zatrzymania. W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych oświadczono, że nie stwierdzono żadnych naruszeń ze strony funkcjonariuszy. Prokuratura twierdzi, że Fiodorow podpisał kontrakt dobrowolnie. Polina planuje zwrócić się do sądu, aby zakwestionować okoliczności sprawy.

Zelenski oświadczył, że miesięczne straty rosyjskich wojsk sięgnęły 43 tysięcy osób.

W ciągu doby 13 października ukraińscy obrońcy zlikwidowali 1 650 rosyjskich okupantów. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy opublikował zaktualizowane dane dotyczące strat armii RF na dzień 14 października 2026 roku. Łączne straty od początku wojny wyniosły około 1 557 350 osób.

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