Siły bezzałogowe ustanowiły rekord, eliminując w ciągu doby 806 okupantów
Oddziały grupowania Sił Systemów Bezzałogowych ustanowiły nowy rekord dobowy, trafiając 806 rosyjskich żołnierzy. Spośród nich 295 okupantów zostało zlikwidowanych. W sumie w ciągu doby ukraińscy obrońcy trafili 2547 celów wroga.
„Oddziały grupy Sił Systemów Bezzałogowych ponownie pobiły absolutny dobowy rekord w zakresie zniszczenia personelu wroga – 806 okupantów, z czego 295 zostało zlikwidowanych” – czytamy w komunikacie.
W sumie w ciągu doby trafiono 2 547 celów wroga.
Wśród trafionych celów znalazły się:
806 żołnierzy, z czego 295 zlikwidowano;
80 punktów startowych dronów;
203 anteny wrogich załóg;
19 stacji radarowych, stacji radiowych, urządzeń przeciwradioruchowych oraz środków łączności;
141 pojazdów, sprzętu specjalistycznego i inżynieryjnego;
4 systemy artyleryjskie, w tym 1 samobieżna armata;
33 magazyny;
719 schronów i okopów;
418 bezzałogowych statków powietrznych przeciwnika typu „kopter”, „skrzydło”, „szahid” i „gerbera”.
Od początku listopada (01–09.11) oddziały grupowania SBS zniszczyły 20 450 celów wroga, w tym 6 298 członków personelu.
Informację tę podała SBS.
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