+5° Kijów +3° Warszawa +7° Waszyngton
$ 45.55 € 51.25 zł 11.69
$ 45.55 € 51.25 zł 11.69
+5° Kijów +3° Warszawa +7° Waszyngton
Wiadomości Wojna z FR

Siły bezzałogowe ustanowiły rekord, eliminując w ciągu doby 806 okupantów

UA NEWS 10 listopada 2026 11:01
Siły bezzałogowe ustanowiły rekord, eliminując w ciągu doby 806 okupantów

Oddziały grupowania Sił Systemów Bezzałogowych ustanowiły nowy rekord dobowy, trafiając 806 rosyjskich żołnierzy. Spośród nich 295 okupantów zostało zlikwidowanych. W sumie w ciągu doby ukraińscy obrońcy trafili 2547 celów wroga.

„Oddziały grupy Sił Systemów Bezzałogowych ponownie pobiły absolutny dobowy rekord w zakresie zniszczenia personelu wroga – 806 okupantów, z czego 295 zostało zlikwidowanych” – czytamy w komunikacie.

W sumie w ciągu doby trafiono 2 547 celów wroga.

Wśród trafionych celów znalazły się:

  • 806 żołnierzy, z czego 295 zlikwidowano;

  • 80 punktów startowych dronów;

  • 203 anteny wrogich załóg;

  • 19 stacji radarowych, stacji radiowych, urządzeń przeciwradioruchowych oraz środków łączności;

  • 141 pojazdów, sprzętu specjalistycznego i inżynieryjnego;

  • 4 systemy artyleryjskie, w tym 1 samobieżna armata;

  • 33 magazyny;

  • 719 schronów i okopów;

  • 418 bezzałogowych statków powietrznych przeciwnika typu „kopter”, „skrzydło”, „szahid” i „gerbera”. 

  • image

Od początku listopada (01–09.11) oddziały grupowania SBS zniszczyły 20 450 celów wroga, w tym 6 298 członków personelu. 

Informacjępodała SBS.

Siły Zbrojne Ukrainy (SZU) zniszczyły dwa magazyny amunicji armii Rosji w obwodzie zaporoskim oraz obiekty wroga w obwodzie donieckim.

Drony zaatakowały okupowane Donieck i Ługańsk, Berdiańsk oraz regiony Rosji, gdzie doszło do rozległych przerw w dostawach prądu.

Siły Zbrojne Ukrainy zniszczyły bazę startową rosyjskich dronów na Krymie oraz szereg obiektów wojskowych okupantów.

Czytaj nas na
Pobierz naszą aplikację