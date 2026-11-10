Oddziały grupowania Sił Systemów Bezzałogowych ustanowiły nowy rekord dobowy, trafiając 806 rosyjskich żołnierzy. Spośród nich 295 okupantów zostało zlikwidowanych. W sumie w ciągu doby ukraińscy obrońcy trafili 2547 celów wroga.

„Oddziały grupy Sił Systemów Bezzałogowych ponownie pobiły absolutny dobowy rekord w zakresie zniszczenia personelu wroga – 806 okupantów, z czego 295 zostało zlikwidowanych” – czytamy w komunikacie.

W sumie w ciągu doby trafiono 2 547 celów wroga.

Wśród trafionych celów znalazły się:

806 żołnierzy, z czego 295 zlikwidowano;

80 punktów startowych dronów;

203 anteny wrogich załóg;

19 stacji radarowych, stacji radiowych, urządzeń przeciwradioruchowych oraz środków łączności;

141 pojazdów, sprzętu specjalistycznego i inżynieryjnego;

4 systemy artyleryjskie, w tym 1 samobieżna armata;

33 magazyny;

719 schronów i okopów;

418 bezzałogowych statków powietrznych przeciwnika typu „kopter”, „skrzydło”, „szahid” i „gerbera”.



Od początku listopada (01–09.11) oddziały grupowania SBS zniszczyły 20 450 celów wroga, w tym 6 298 członków personelu.

Informację tę podała SBS.

Siły Zbrojne Ukrainy (SZU) zniszczyły dwa magazyny amunicji armii Rosji w obwodzie zaporoskim oraz obiekty wroga w obwodzie donieckim.

Drony zaatakowały okupowane Donieck i Ługańsk, Berdiańsk oraz regiony Rosji, gdzie doszło do rozległych przerw w dostawach prądu.

Siły Zbrojne Ukrainy zniszczyły bazę startową rosyjskich dronów na Krymie oraz szereg obiektów wojskowych okupantów.

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