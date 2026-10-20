Россияне атаковали энергетический объект во Львовской области
Российские войска вновь нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры во Львовской области.
По предварительным данным, люди не пострадали.
Источник: Максим Козицкий, Львовская ОГА
Из-за последствий российских обстрелов 16 октября в нескольких областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии.
Российские террористические войска вечером 16 октября атаковали магистральную сеть в Ровенской области. Из-за этого в Ровно и области у большого количества людей отключилось электричество.