Россияне атаковали энергетический объект во Львовской области

Российские войска вновь нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры во Львовской области.

По предварительным данным, люди не пострадали.

Источник: Максим Козицкий, Львовская ОГА

Из-за последствий российских обстрелов 16 октября в нескольких областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии.

Российские террористические войска вечером 16 октября атаковали магистральную сеть в Ровенской области. Из-за этого в Ровно и области у большого количества людей отключилось электричество.

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