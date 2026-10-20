W wyniku upadku drona na drogę w pobliżu Czabanów zginęły trzy osoby

Rano 20 października, w wyniku ataku rosyjskiego drona, odnotowano uderzenie w pobliżu drogi Kijów–Odessa, w miejscowości Czabany, niedaleko jednego z centrów handlowych. Na miejscu wybuchł pożar samochodów. Zginęły trzy osoby.



„Wstępnie ustalono, że trzy osoby zginęły, a cztery kolejne odniosły obrażenia. Informacje dotyczące liczby poszkodowanych są obecnie weryfikowane” – podano w komunikacie kijowskiej prokuratury miejskiej.





Na miejscu pracują prokuratorzy, śledczy Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) oraz inne służby operacyjne. Ruch drogowy na tym odcinku jest ograniczony. Pod kierownictwem prokuratury wszczęto dochodzenie przedprocesowe w sprawie naruszenia praw i zwyczajów wojennych.



Przypomnijmy, że 20 października nad miejscowością Hatne w obwodzie kijowskim zestrzelono rosyjski bezzałogowy statek powietrzny typu „Shahed”. Następnie pojawiły się doniesienia o upadku bezzałogowego statku powietrznego na jezdnię i zapaleniu się samochodów.

Rano 20 października pociągi kijowskiego metra ponownie kursują na czerwonej linii między stacjami „Akademmistechko” a „Lisowa”.

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