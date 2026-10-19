В Луцке прогремели взрывы во время российской атаки

Вечером 19 октября российские войска атаковали Луцк. Во время атаки в городе раздались взрывы.

Что известно об атаке на Луцк?

Тревогу для Луцкого, а также Камень-Каширского районов объявили в 20:54. Позже она распространилась также на Ковельский и Владимирский районы.

На регион направлялись ударные дроны. В частности, сообщалось о реактивном беспилотнике в направлении Луцка.

Уже около 21:18 были слышны взрывы. Секретарь горсовета Андрей Разумовский информировал о работе ПВО в городе.

Так, дрон, который направлялся в Луцк, был утрачен из поля зрения. Далее проводилась дополнительная разведка вражеской цели.

При этом информации о возможных последствиях обстрела на момент публикации нет. В случае, если такие данные предоставят местные власти, мы обязательно обновим материал.

Об этом сообщают корреспонденты «Суспильного».

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