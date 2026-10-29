Российскому генерал-лейтенанту предъявили обвинение в отдаче приказа нанести ракетный удар по Национальному литературно-мемориальному музею Григория Сковороды в Харьковской области. В результате атаки 6 мая 2022 года здание подверглось значительным разрушениям, а гражданское лицо, охранявшее музей, получило ранения.

По данным следствия, речь идет об уроженце Чугуева Харьковской области, который занимал должность командующего 6-й армией Военно-воздушных сил и Противовоздушной обороны Западного военного округа Вооруженных сил РФ.

Следствие считает, что генерал-лейтенант действовал по предварительному сговору с другими лицами и сознательно выбрал в качестве цели украинский объект культурного наследия, защищенный международным гуманитарным правом.

По версии правоохранителей, российский командующий достоверно знал, что музей не является военным объектом. Однако не позднее 6 мая 2022 года он отдал боевой приказ командиру подчинённой 105-й авиационной дивизии нанести по музею ракетный удар.

Следователи установили цепочку передачи приказа: от командующего армией через командира авиационной дивизии к командиру истребительного авиационного полка. Обвинительные акты в отношении двух последних военнослужащих уже направлены в суд.

6 мая 2022 года в 23:30 российский истребитель Су-35С из воздушного пространства Харьковской области выпустил противокорабельную ракету Х-35 по музею в селе Сковородиновка.

Под удар попала историческая усадьба XVIII века, где украинский философ Григорий Сковорода провёл последние годы своей жизни. Рядом с этим зданием его впервые и похоронили.

В результате атаки ранение получила гражданская особа, оставшаяся охранять музей.

Ракетный удар привёл к значительным разрушениям. В здании полностью уничтожены крыша и перекрытия, повреждены стены, оконные и дверные проёмы, инженерные коммуникации, а также часть музейной экспозиции.

В настоящее время здание находится в аварийном состоянии, что делает невозможной его безопасную эксплуатацию.

По версии следствия, удар был умышленным и имел целью уничтожение объекта, представляющего значительную культурную ценность для украинского народа.

23 октября 2026 года прокуроры Офиса генерального прокурора утвердили обвинительный акт в отношении российского генерал-лейтенанта. Его обвиняют в нарушении законов и обычаев войны, совершенном по предварительному сговору группой лиц, — по части 2 статьи 28 и части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование проводили следователи Главного следственного управления Службы безопасности Украины.

В случае доказательства вины обвиняемому грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.

По данным Офиса генерального прокурора, по состоянию на сентябрь 2026 года в результате действий российских военных в Украине повреждено или уничтожено 2161 памятник культурного наследия.

Среди них — 104 памятника на территориях, внесённых в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. В частности, 44 расположены в Одессе, 58 — во Львове, один — в Киеве и ещё один — на территории Киево-Печерской лавры.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Ранее прокуроры Броварской окружной прокуратуры Киевской области передали в суд обвинительный акт в отношении двух военнослужащих РФ. Их обвиняют в жестоком обращении с гражданскими лицами и других нарушениях законов и обычаев войны во время оккупации Киевской области.

Перед судом предстанет и владелец международной компании по торговле зерном — олигарх российского происхождения, которого обвиняют в организации схемы завладения зерном ПАО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» (ГПЗКУ) в особо крупных размерах.

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