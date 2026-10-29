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Російському генерал-лейтенанту висунули обвинувачення у відданні наказу завдати ракетного удару по Національному літературно-меморіальному музею Григорія Сковороди на Харківщині. Унаслідок атаки 6 травня 2022 року будівля зазнала значних руйнувань, а цивільна особа, яка охороняла музей, дістала поранення.

За даними слідства, йдеться про уродженця Чугуєва Харківської області, який обіймав посаду командувача 6-ї армії Військово-повітряних сил і Протиповітряної оборони Західного військового округу Збройних сил РФ.

Слідство вважає, що генерал-лейтенант діяв за попередньою змовою з іншими особами та свідомо обрав ціллю український об’єкт культурної спадщини, захищений міжнародним гуманітарним правом.

За версією правоохоронців, російський командувач достовірно знав, що музей не є військовим об’єктом. Проте не пізніше 6 травня 2022 року він віддав бойовий наказ командиру підпорядкованої 105-ї авіаційної дивізії завдати по музею ракетного удару.

Слідчі встановили ланцюг передавання наказу: від командувача армії через командира авіаційної дивізії до командира винищувального авіаційного полку. Обвинувальні акти щодо двох останніх військовослужбовців уже скерували до суду.

6 травня 2022 року о 23:30 російський винищувач Су-35С із повітряного простору Харківської області випустив протикорабельну ракету Х-35 по музею в селі Сковородинівка.

Під удар потрапив історичний маєток XVIII століття, де український філософ Григорій Сковорода провів останні роки свого життя. Поруч із будівлею його вперше поховали.

Унаслідок атаки поранення дістала цивільна особа, яка залишилася охороняти музей.

Ракетний удар спричинив значні руйнування. У будівлі повністю знищені дах і перекриття, пошкоджені стіни, віконні та дверні прорізи, інженерні комунікації, а також частина музейної експозиції.

Нині будівля перебуває в аварійному стані, що унеможливлює її безпечну експлуатацію.

За версією слідства, удар був умисним і мав на меті знищення об’єкта, який становить значну культурну цінність для українського народу.

23 жовтня 2026 року прокурори Офісу генерального прокурора затвердили обвинувальний акт щодо російського генерал-лейтенанта. Його обвинувачують у порушенні законів та звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, — за частиною 2 статті 28 та частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування проводили слідчі Головного слідчого управління Служби безпеки України.

У разі доведення вини обвинуваченому загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі.

За даними Офісу генерального прокурора, станом на вересень 2026 року внаслідок дій російських військових в Україні пошкоджена або знищена 2161 пам’ятка культурної спадщини.

Серед них — 104 пам’ятки на територіях, внесених до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Зокрема, 44 розташовані в Одесі, 58 — у Львові, одна — у Києві та ще одна — на території Києво-Печерської лаври.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

До цього прокурори Броварської окружної прокуратури Київської області передали до суду обвинувальний акт щодо двох військовослужбовців РФ. Їх обвинувачують у жорстокому поводженні з цивільними та інших порушеннях законів і звичаїв війни під час окупації Київщини.

Перед судом постане і власник міжнародної компанії з торгівлі зерном — олігарх російського походження, якого обвинувачують в організації схеми заволодіння зерном ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (ДПЗКУ) в особливо великому розмірі.

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