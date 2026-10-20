Відео: В окупованому Донецьку пролунали потужні вибухи

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У ніч проти 20 жовтня в окупованому Донецьку пролунали потужні вибухи. За попередніми даними, під удар потрапив «Углетелеком» — один із ключових операторів зв’язку на тимчасово окупованій території Донецької області.

Подробиці щодо наслідків удару наразі не повідомляються.

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