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Відео: В окупованому Донецьку пролунали потужні вибухи

UA NEWS 20 Жовтня 2026 10:51
Відео: В окупованому Донецьку пролунали потужні вибухи
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У ніч проти 20 жовтня в окупованому Донецьку пролунали потужні вибухи. За попередніми даними, під удар потрапив «Углетелеком» — один із ключових операторів зв’язку на тимчасово окупованій території Донецької області.

 

Подробиці щодо наслідків удару наразі не повідомляються.

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