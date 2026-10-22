Rosyjskie drony uszkodziły obiekty energetyczne w obwodzie chmielnickim

W ciągu ostatnich 24 godzin rosyjskie drony zaatakowały infrastrukturę energetyczną obwodu chmielnickiego. W wyniku ataków uszkodzono obiekty energetyczne i doszło do przerw w dostawach prądu.

Podkreślił, że pracownicy sektora energetycznego pracują nad przywróceniem dostaw energii elektrycznej do domów mieszkańców obwodu.

Według informacji Tyurina „siły obrony przeciwlotniczej skutecznie zwalczały cele wroga”.

W rejonie Szepetowem w wyniku ataku uszkodzono okna prywatnego domu.

Nie napłynęły informacje o ofiarach śmiertelnych ani rannych – podkreślił szef Obwodowej Administracji Państwowej.

O tym poinformował przewodniczący obwodowej administracji państwowej Siergiej Tyurin na Telegramie.

W Kijowie i siedmiu obwodach odnotowano nowe przerwy w dostawach prądu spowodowane atakami Rosji.

W niektórych obwodach wprowadzono awaryjne wyłączenia prądu — poinformowała firma Ukrenergo.

Wcześniej Ministerstwo Energii wezwało do niepublikowania zdjęć i filmów z miejsc uderzeń w infrastrukturę energetyczną.

W Kijowie i obwodzie kijowskim przeprowadzono inspekcję podstacji „Ukrenergo” oraz innych obiektów wytwarzających energię elektryczną, które są systematycznie atakowane przez Rosję. Podczas wizyty sprawdzono skutki ostatnich rosyjskich ataków na infrastrukturę energetyczną oraz postęp prac naprawczych.

W wyniku rosyjskich ataków odcięto dostawy prądu do odbiorców w sześciu obwodach.

Rosyjski dron uderzył w obiekt energetyczny w obwodzie poltawskim, w wyniku czego 6 tysięcy odbiorców pozostało bez prądu.

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