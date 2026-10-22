Wideo: Ponad 400 ratowników i policjantów usuwa skutki nocnego ataku Rosji na Kijów

Po trzech falach rosyjskich ataków balistycznych na Kijów w nocy z 21 na 22 października do usuwania skutków ataku zaangażowano ponad 400 ratowników i policjantów. Pożary zostały już ugaszone, jednak prace w miejscach trafień trwają.

Jak poinformował szef Narodowej Policji Ukrainy Iwan Wyhivskyi, specjaliści rozbierają gruzy, dokumentują zniszczenia i usuwają fragmenty rosyjskich rakiet.

„Ogółem okupanci zaatakowali 12 regionów Ukrainy oraz stolicę. Na Kijów przeprowadzono trzy fale ataków rakietami balistycznymi. Niestety, zginął jeden mężczyzna. Ponad 20 osób, w tym dzieci, odniosło obrażenia” – czytamy w komunikacie.

Uszkodzono budynki mieszkalne, stację pogotowia ratunkowego, hipermarket, pocztę oraz klasztor. W sektorze prywatnym zniszczono domy na kilku ulicach. W każdej z dzielnic od pierwszych minut pracowali ratownicy i policjanci.

Udało się już ugasić wszystkie pożary. Obecnie trwa zalewanie konstrukcji wodą oraz dokumentowanie przestępstw. W dzielnicy Pechersk stolicy saperzy policyjni oraz grupa saperska Państwowej Służby Ratowniczej (DSNS) wydobywają fragment wrogiej rakiety, który utknął w ziemi.

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/24560984526.mp4

„Dziękuję każdemu ratownikowi i policjantowi, który gasi pożary, udziela pomocy poszkodowanym, dokumentuje kolejny akt rosyjskiego terroru oraz zapewnia płynność ruchu. Gwardzistom i strażnikom granicznym, którzy tej nocy w składzie mobilnych grup ogniowych bronili ukraińskiego nieba” – zaznaczył Wyhivskyi.

Przypomnijmy, że Rosja zaatakowała dzielnicę Pechersk w Kijowie, uszkadzając budynki mieszkalne i stację pogotowia ratunkowego.

Wcześniej w Kijowie pokazano skutki ataku Rosji na hipermarket „Epicentrum” przy ulicy Počajnej.

W nocy z 21 na 22 października w wyniku rosyjskiego ataku na stolicę zniszczono hipermarket „Epicentrum” przy ulicy Počajnej w dzielnicy Obolon w Kijowie.

Czytaj nas na