视频：400多名救援人员和警察正在清理俄罗斯对基辅夜间袭击造成的后果

在10月22日凌晨俄罗斯对基辅发动的三轮弹道导弹袭击后，共有400多名救援人员和警察参与了袭击后果的善后工作。火灾已扑灭，但受袭地点的清理工作仍在继续。

据乌克兰国家警察局长伊万·维吉夫斯基称，专家们正在清理废墟、记录破坏情况并回收俄罗斯导弹的残骸。

“总体而言，占领者袭击了乌克兰的12个地区以及首都。基辅市共遭受了三波弹道导弹袭击。遗憾的是，一名男子遇难。另有20多人，其中包括儿童，受伤，”通报中写道。

受损的建筑包括居民楼、急救站、大型超市、邮局和一座修道院。在居民区，数条街道上的房屋遭到严重破坏。各区的救援人员和警察从事发最初几分钟起便投入了救援工作。

目前所有火势均已扑灭。现正对建筑结构进行浇水加固，并记录犯罪证据。在首都佩切尔斯基区，警方排爆专家和国家紧急情况局排雷小组正在清除卡在地面中的敌方导弹残骸。

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“感谢每一位参与灭火、救助伤员、记录俄罗斯又一次恐怖行径、保障交通畅通的救援人员和警察。 还要感谢作为机动火力小组一员、今夜保卫乌克兰领空的卫队官兵和边防军官，”维吉夫斯基表示。

需要提醒的是，俄罗斯袭击了基辅的佩切尔斯基区，造成多栋居民楼和一处急救站受损。

此前，基辅方面展示了俄罗斯对波恰伊纳街“Epicenter”超市袭击造成的后果。

10月22日凌晨，由于俄罗斯对首都的袭击，位于基辅奥博隆区波恰伊纳街的“Epicenter”大型超市被摧毁。

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