截至10月底，旨在结束俄乌战争的外交努力再次活跃起来。 10月20日，泽连斯基总统在奥斯陆与欧洲伙伴以及美国政府代表史蒂夫·维特科夫和贾里德·库什纳举行了会谈。 次日，维特科夫与普京举行了会晤。克里姆林宫随后表示，原则上愿意恢复由俄罗斯、乌克兰和美国三方参与的谈判。然而，愿意继续对话并不意味着各方已接近就和平条款达成一致。

主要分歧依然如故：乌克兰希望在维护主权和获得可靠安全保障的前提下结束战争，而俄罗斯则继续提出领土要求，并将冲突解决与整个欧洲安全体系的更广泛重组挂钩。 美国正试图促使各方重返谈判进程，但目前仍有充分理由怀疑这些努力能否促成妥协。

当前的谈判进程究竟如何？当前的外交活动能否促成最终结束战争的协议？UA.News政治评论员尼基塔·特拉丘克对此进行了深入分析。

谈判重启——根本性分歧依然存在

在奥斯陆、圣彼得堡及其他地点举行的会晤表明，和平进程中的关键参与方之间已实现了深入且全面的接触恢复。 在挪威举行的谈判中，各方讨论了安全问题，包括应对俄罗斯的弹道导弹袭击、威胁预警以及卫星通信问题等。 与此同时，尚未公开宣布达成任何根本性协议——磋商仍在继续。

在维特科夫与普京会晤后，克里姆林宫表示愿意恢复三方谈判机制。 俄方坚持认为，未来的协议必须考虑到其对长期安全的构想。普京还表示，谈判不仅应涵盖俄罗斯和乌克兰的安全，还应包括整个欧洲的安全。 此外，这位俄罗斯领导人再次强调，他据称无意与欧洲开战——不过，这位“人道主义者”（用维特科夫的话说）此前对乌克兰也曾作过同样的表态。



总体而言，这种立场给基辅带来了严重的问题。莫斯科将这场战争不仅视为对乌克兰的侵略，更将其视为与西方全球对抗的一部分。 结果，乌克兰领土完整的问题直接与俄罗斯对北约、美国以及欧洲新安全格局的要求挂钩（而欧洲人本身却无人征求意见）。 基辅坚持认为，乌克兰不能成为大国之间协议的对象：关于其领土和未来的决定，必须在乌克兰方面的直接参与下作出。 但世界历史表明，强权国际行为体的决策往往是以牺牲世界政治中较弱行为体为代价做出的。因此，在此问题上必须保持审慎。

领土问题依然是最棘手的。俄罗斯继续就顿巴斯问题提出让步要求，而乌克兰则一贯拒绝移交其控制下的领土。 泽连斯基一如既往地提出“停留在现状”的方案，即实质上冻结冲突。目前尚无任何公开迹象表明双方已就解决这一争端的方案达成共识。

与此同时，谈判可以从有限的举措开始：人道主义协议、被扣押人员交换、停火监督机制，或者降低对特定目标的打击强度。 此类措施既能减少人员伤亡，又能为后续对话奠定基础。 不过，这些措施只有在互惠、执行监督以及违反协议将面临明确后果的前提下才有意义。当然，还必须得到克里姆林宫的同意。然而，目前尚无此同意。

因此，当前阶段更像是回归谈判框架并相互“试探”。外交窗口再次微微开启，但根本分歧至今仍远未得到解决。

特朗普的

利益与“大国妥协”的风险

我们不应忽视那个“房间里的大象”，它能很好地解释当前发生的一切。我们正目睹外交活动的活跃化，恰恰发生在定于2026年11月3日举行的美国国会中期选举前夕。 对特朗普而言，任何引人注目的外交成果都可能成为国内政治斗争中的重要筹码。但同时，也不应断言选举是当前谈判活跃的主要原因，且仅此而已。 这确实是最重要的因素之一，但与之并存的，还有美国总统长期以来希望降低冲突升级程度并展示美国外交成效的愿望。

对华盛顿而言，迅速结束这场持续近五年的战事将是一项杰出的政治成果。 而对乌克兰而言，成功的标准则不同：不仅需要停止战斗（尽管这本身对乌克兰人来说就是巨大的福音），还必须降低俄罗斯再次发动进攻的风险。 如果协议中不包含有效的安全保障，停火就毫无意义。不过，媒体正积极报道称，特朗普最终同意向乌克兰提供类似北约第五条那样的安全保障。

欧洲也应发挥独立作用。欧洲的参与不仅是为了全面支持基辅，更是为了提供长期保障：军事援助、国防工业发展、金融稳定、情报合作等。 如果欧洲对未来可能达成的协议置身事外，就会出现一种风险：即由某些国家做出决策，而执行这些决策的大部分责任却由其他国家承担。 正因如此，随着与俄罗斯谈判进程的启动，欧盟早就该转变思维模式，转向更务实的决策。

此外，特朗普、普京和习近平可能于11月18日至19日在中国深圳举行的亚太经合组织（APEC）峰会期间举行会晤，这一可能性也备受关注。 峰会本身已安排就绪，但三方会晤尚未最终敲定。如果该会晤最终举行，这将对全球政治产生深远影响。 不过，现在谈论“新雅尔塔”还为时过早：特朗普、普京和习近平的会晤本身并不意味着他们已就势力范围划分达成一致，或对乌克兰问题有共同计划——尽管某些领导人显然正致力于此。

因此，不能忽视“大国妥协”的风险。乌克兰问题迟早可能会成为华盛顿、莫斯科和北京之间更广泛协议的一部分。对基辅而言，重要的是不能让在没有自己参与的情况下就决定自己的未来。

乌克兰将面临

什么：关键情景

在近期内，谈判很可能将集中于协调议程、确定后续会议的形式，并寻求达成哪怕是某种程度的共识。 遗憾的是，目前尚无迹象表明和平协议会很快签署。最现实的预期是双方将继续保持接触，在此过程中，各方将试探彼此做出让步的意愿。

目前可以预见三种主要情景。

第一种——有限的外交进展。 各方恢复三方谈判，就人道主义措施达成一致，并/或试图降低交火强度。即使没有最终解决领土问题，这也能挽救数千人的生命，并为后续对话奠定基础。

第二种——空谈，立场并未真正接近。各方继续会晤，但各自利用这一进程推进自己的议程。这正是此前所有情况的写照。 在这种情况下，结果可能又会是又一次“达成协议的协议”，就像以往一样。

第三种——为了尽快达成协议，加强对乌克兰的外部施压。特朗普已经试图走这条路。特别是最近，在传输美国情报数据方面出现了问题，这些数据本用于预警导弹发射，此外前线Starlink网络的速度也出现了问题。 不过，据泽连斯基称，目前情况正在逐步好转。但这些情况可以被视为对泽连斯基施加压力的明显企图。

基辅的关键任务是确定任何协议的可接受标准。 首先需要具体的安全保障：若遭遇新一轮袭击，谁将以何种方式、在何种条件下向乌克兰提供援助。同样重要的是停火监督机制、违反协议的后果以及维护乌克兰自卫能力的保障。

此外，必须区分停火与全面和平。前者虽能停止战斗行动，但绝不一定能消除冲突的根源。 如果协议中未包含有效的监督和威慑机制，它就有可能仅仅成为新一轮战争前的短暂停火。

未来决策的社会合法性依然至关重要。当局似乎意识到了这一点，因为泽连斯基经常表示，任何涉及与俄罗斯签订和平条约且可能包含部分领土丧失的问题，都必须提交全乌克兰公投。 不过，围绕公投的细微问题与战争期间的选举一样：战时状态及其带来的所有限制和禁令。因此，如果该问题提上议程，就需要从这一角度进行思考。



总而言之，截至今日，有理由认为，为结束与俄罗斯的战争而展开的外交努力已出现显著复苏。 奥斯陆谈判、维特科夫与普京的会晤、莫斯科方面宣布愿意恢复三方接触，以及在深圳举行峰会的计划，这些因素共同创造了机遇，似乎也为外交“解决窗口”敞开了些许缝隙。

然而，关于领土、安全保障以及未来欧洲安全架构的关键分歧仍未解决。 若无这些问题的解决，就不可能实现真正的和平，因为任何一方都不会轻易接受这种局面。因此，遗憾的是，目前最可能的预测是：外交活动将继续进行，但结果不过是达成“就协商达成协议”的共识。

这并不意味着谈判注定会失败，也不意味着谈判完全没有必要。世界闻名的杰出苏联外交家安德烈·格罗米科曾说过，哪怕是10年的糟糕谈判，也比一天的“美好”战争要好。 无论如何，外交都是必要的，因为迟早它可能会促成某种协议。然而，从单纯恢复接触到实现真正的和平，遗憾的是，两者之间仍存在巨大的距离，这一点必须认清。

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