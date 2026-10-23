По состоянию на конец октября вновь активизировались дипломатические усилия по прекращению российско-украинской войны. 20 октября в Осло состоялись переговоры президента Зеленского с европейскими партнерами и представителями американской администрации Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. На следующий день Виткофф встретился с Путиным. Кремль впоследствии заявил о принципиальной готовности возобновить переговоры с участием России, Украины и США. Однако готовность продолжать диалог еще не означает, что стороны приблизились к согласованию условий мира.

Основное противоречие остается прежним: Украина стремится к завершению войны с сохранением суверенитета и надежными гарантиями безопасности, тогда как Россия продолжает выдвигать территориальные требования и связывает урегулирование с более широкой перестройкой всей европейской системы безопасности. США пытаются вернуть стороны к переговорному процессу, но пока есть обоснованные сомнения, что эти усилия приведут к компромиссу.

Что происходит вокруг текущего переговорного процесса и сможет ли нынешняя дипломатическая активность привести к договоренностям, которые наконец-то остановят войну? Политический обозреватель UA.News Никита Трачук разбирался в этом вопросе.

Переговоры возобновляются — фундаментальные противоречия остаются

Встречи в Осло, Санкт-Петербурге и других местах свидетельствуют о глубоком и полноценном возобновлении контактов между ключевыми участниками мирного процесса. В ходе переговоров в Норвегии обсуждались вопросы безопасности, в частности противодействие российским баллистическим атакам, раннее предупреждение об угрозах, проблемы спутниковой связи и т. д. В то же время публично не объявлялось о достижении каких-либо фундаментальных договоренностей — консультации продолжаются.

После встречи Виткоффа с Путиным Кремль сообщил о готовности возобновить трехсторонний формат переговоров. Российская сторона настаивает, что будущее соглашение должно учитывать её представления о долгосрочной безопасности. Путин также заявил, что переговоры должны охватывать вопросы безопасности не только России и Украины, но и Европы в целом. Кроме того, российский лидер вновь отметил, что якобы не собирается воевать с Европой — то же самое, впрочем, этот «гуманист» (по терминологии Виткоффа) говорил и об Украине.



В целом такая позиция создает для Киева серьезную проблему. Москва рассматривает войну не столько как агрессию против Украины, сколько как часть глобального противостояния с Западом. В результате вопрос украинской территориальной целостности напрямую связан с требованиями России к НАТО, США и новым контурам европейской безопасности (самих европейцев никто не спрашивал). Киев настаивает, что Украина не может быть объектом договоренностей между великими державами: решения о её территории и будущем должны приниматься при непосредственном участии украинской стороны. Но вся мировая история показывает, что зачастую решения сильных международных игроков принимались в ущерб более слабым участникам мировой политики. Поэтому здесь нужно быть осторожными.

Самым сложным остается территориальный вопрос. Россия продолжает требовать уступок в отношении Донбасса, тогда как Украина последовательно отвергает передачу территорий, находящихся под её контролем. Зеленский традиционно предлагает формат «останавливаемся там, где стоим», то есть фактическую заморозку конфликта. Каких-либо публичных свидетельств того, что стороны нашли приемлемую формулу решения этого противоречия, не существует.

В то же время переговоры могут начинаться с ограниченных шагов: гуманитарных договоренностей, обмена удерживаемыми лицами, механизмов контроля за прекращением огня или снижения интенсивности ударов по отдельным объектам. Такие меры способны уменьшить человеческие потери и создать основу для дальнейшего диалога. Однако они будут иметь смысл только при условии взаимности, контроля за выполнением и понятных последствий нарушения договоренностей. А также, разумеется, при условии согласия на это со стороны Кремля. Последнего, впрочем, пока нет.

Поэтому нынешний этап — это скорее возвращение к переговорной рамочке и «прощупывание» друг друга. Дипломатическое окно вновь приоткрылось, но фундаментальные разногласия до сих пор даже близко не преодолены.



Интересы Трампа и риск «великодержавного компромисса»

Не стоит забывать о «слоне в комнате», который может многое объяснить в происходящем. Мы наблюдаем активизацию дипломатии как раз накануне промежуточных выборов в Конгресс США, назначенных на 3 ноября 2026 года. Для Трампа любой громкий внешнеполитический результат может стать важным аргументом во внутриполитической борьбе. В то же время не стоит утверждать, что исключительно выборы и только они являются главной причиной нынешней переговорной активности. Это один из наиболее важных факторов, да, однако он стоит в одном ряду с давним стремлением президента США снизить масштабы эскалации и продемонстрировать эффективность американской дипломатии.

Для Вашингтона быстрое прекращение почти пятилетних боевых действий станет выдающимся политическим результатом. Для Украины же критерии успеха иные: необходимо не только остановить боевые действия (хотя и это само по себе станет огромным благом для украинцев), но и снизить риск нового российского нападения. Если соглашение не будет предусматривать действенных гарантий безопасности, прекращение огня просто не будет иметь смысла. Впрочем, в СМИ активно сообщают о том, что Трамп все же соглашается предоставить Украине такие гарантии на уровне аналога пятой статьи НАТО.

Европа также должна играть самостоятельную роль. Её участие необходимо не только для всесторонней поддержки Киева, но и для обеспечения долгосрочных гарантий: военной помощи, развития оборонного производства, финансовой устойчивости, разведывательного сотрудничества и т. д. Если Европа останется в стороне от будущих потенциальных договоренностей, возникнет риск того, что решения будут принимать одни государства, а значительную часть ответственности за их выполнение будут нести другие. Именно поэтому ЕС давно пора менять свою парадигму и переходить к более прагматичным решениям в контексте начала переговорного процесса с РФ.

Дополнительное внимание привлекает возможность встречи Трампа, Путина и Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне 18–19 ноября. Сам саммит уже запланирован, однако трехсторонняя встреча пока окончательно не согласована. Если же она все же состоится, это может иметь огромное значение для всей глобальной политики. Однако говорить о «новой Ялте» преждевременно: сама встреча Трампа, Путина и Си еще не будет означать, что они договорились о разделе сфер влияния или имеют общий план в отношении Украины — хотя отдельные лидеры явно к этому стремятся.

Поэтому нельзя игнорировать риск «великодержавного компромисса». Украинский вопрос рано или поздно может стать частью более широких договоренностей между Вашингтоном, Москвой и Пекином. Киеву же важно не допустить принятия решений о собственном будущем без своего участия.



Чего ожидать Украине: ключевые сценарии

В ближайшее время переговоры, скорее всего, сосредоточатся на согласовании повестки дня, формате следующих встреч и поиске хотя бы каких-то договоренностей. Пока что, к большому сожалению, нет оснований прогнозировать скорое подписание мирного соглашения. Наиболее реалистичное ожидание — продолжение контактов, в рамках которых стороны будут проверять готовность друг друга к уступкам.

На данный момент прослеживаются три основных сценария.

Первый — ограниченный дипломатический прогресс. Стороны возобновляют трехсторонние переговоры, соглашаются на гуманитарные меры и/или пытаются снизить интенсивность ударов. Даже без окончательного решения территориального вопроса это может спасти тысячи жизней и создать основу для дальнейшего диалога.

Второй — пустая «болтальня» без реального сближения позиций. Участники продолжают встречаться, но каждый использует процесс для продвижения собственной повестки. Именно это и происходило все предыдущие разы. В таком случае результатом может стать очередная «договорённость о договорённости», как и было всегда до этого.

Третий — усиление внешнего давления на Украину ради скорейшего соглашения. Трамп уже пытается идти по этому пути. В частности, в последнее время фиксируются проблемы с передачей разведданных США, благодаря которым поступают предупреждения о запусках ракет, а также со скоростью Starlink на фронте. Впрочем, сейчас ситуация, по словам Зеленского, постепенно исправляется. Однако эти моменты можно рассматривать как явную попытку давления на Зеленского.

Ключевая задача Киева — определить критерии приемлемости любой договоренности. Прежде всего нужны конкретные гарантии безопасности: кто будет помогать Украине в случае нового нападения, каким образом и на каких условиях. Не менее важны механизмы контроля за прекращением огня, последствия нарушения соглашения и сохранение способности Украины защищаться.

Необходимо также различать прекращение огня и полноценный мир. Первое может остановить боевые действия, но отнюдь не обязательно устраняет причины конфликта. Если же соглашение не будет предусматривать действенных механизмов контроля и сдерживания, оно рискует стать лишь паузой перед новым витком войны.

Важной остается и общественная легитимность будущих решений. Похоже, что власть это понимает, поскольку Зеленский регулярно заявляет, что любой вопрос мирного договора с Россией, который может включать утрату части территорий, необходимо выносить на всеукраинский референдум. Впрочем, нюансы вокруг референдума такие же, как и вокруг выборов во время войны: действие военного положения и всех обусловленных им ограничений и запретов. Поэтому в случае актуализации вопроса думать нужно будет и в этом направлении.



Подводя итог, на сегодняшний день есть основания говорить о серьёзном оживлении дипломатических усилий по завершению войны с РФ. Переговоры в Осло, встреча Виткоффа с Путиным, заявленная готовность Москвы возобновить трехсторонние контакты и планы по проведению саммита в Шэньчжэне вместе создают возможности и, кажется, приоткрывают дипломатическое «окно урегулирования».

Однако ключевые противоречия относительно территорий, гарантий безопасности и будущей архитектуры европейской безопасности остаются нерешенными. А без этого полноценного мира не будет, поскольку ни одна из сторон на него просто не пойдет. Поэтому, к сожалению, пока наиболее вероятный прогноз — дальнейшая дипломатическая активность с результатом в виде «договоренности договариваться».

Это не означает, что переговоры обречены на провал или что они вообще не нужны. Выдающийся советский дипломат с мировым именем Андрей Громыко говорил, что даже 10 лет плохих переговоров лучше, чем один день «хорошей» войны. Дипломатия в любом случае необходима, поскольку рано или поздно она может привести к каким-то договоренностям. Однако между простым возобновлением контактов и полноценным миром, к сожалению, сохраняется огромная дистанция, и это необходимо понимать.

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