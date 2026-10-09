Тарас Качка став представником України при ЄС

Президент Володимир Зеленський призначив Тараса Качку представником України при Європейському Союзі та Європейському співтоваристві з атомної енергії. Раніше Качка обіймав посаду віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Тепер він представлятиме Україну в ЄС на тлі переговорів про вступ країни до об’єднання.

Володимир Зеленський призначив Тараса Качку представником України при Європейському Союзі та Європейському співтоваристві з атомної енергії. Відповідний указ оприлюднили на офіційному сайті президента.

У документі йдеться: «Призначити Качку Тараса Андрійовича представником України при Європейському Союзі та Європейському співтоваристві з атомної енергії».

Що відомо про Тараса Качку

Із 17 липня 2025 року до 14 липня 2026 року Тарас Качка працював віцепрем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. На цій посаді він займався питаннями, пов’язаними зі зближенням України з ЄС і НАТО. 14 липня 2026 року Верховна Рада підтримала відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Після цього у відставку пішов увесь Кабінет Міністрів, адже за законом повноваження уряду припиняються разом із повноваженнями прем’єра.

Того ж дня Україна відкрила кластер 6 у переговорах про вступ до ЄС. Він стосується зовнішніх відносин. Після завершення роботи в уряді Зеленський запропонував Качці очолити представництво України в Євросоюзі у Брюсселі. Раніше цю посаду обіймав Всеволод Ченцов. 16 липня його призначили віцепрем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Що відбувається з переговорами про вступ України до ЄС

Призначення нового представника відбувається на тлі продовження переговорів про вступ України до Європейського Союзу. Цей процес передбачає узгодження українського законодавства з правилами ЄС і виконання низки вимог у різних сферах.

Переговори поділені на тематичні кластери. Кожен із них охоплює окремі напрями політики та законодавства, які Україна має привести у відповідність до європейських стандартів. Наступними планували відкрити кластер 2 «Внутрішній ринок» і кластер 3 «Конкурентоспроможність». За наведеними в повідомленні даними, це мало відбутися 13 жовтня.

Раніше Качка також заявляв, що вступ України до ЄС може посилити промисловість і аграрний сектор самого Євросоюзу. Тепер на новій посаді він представлятиме українські інтереси у відносинах з європейськими інституціями та працюватиме над питаннями, пов’язаними з європейською інтеграцією країни. Текст відповідного указу оприлюднений на сайті глави держави.

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