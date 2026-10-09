Тарас Качка стал представителем Украины при ЕС

Президент Владимир Зеленский назначил Тараса Качку представителем Украины при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии. Ранее Качка занимал должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Теперь он будет представлять Украину в ЕС на фоне переговоров о вступлении страны в это объединение.

Владимир Зеленский назначил Тараса Качку представителем Украины при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии. Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте президента.

В документе говорится: «Назначить Качку Тараса Андреевича представителем Украины при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии».

Что известно о Тарасе Качке

С 17 июля 2025 года по 14 июля 2026 года Тарас Качка работал вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины. На этой должности он занимался вопросами, связанными со сближением Украины с ЕС и НАТО. 14 июля 2026 года Верховная Рада поддержала отставку премьер-министра Юлии Свириденко. После этого в отставку ушел весь Кабинет министров, ведь по закону полномочия правительства прекращаются вместе с полномочиями премьера.

В тот же день Украина открыла кластер 6 в переговорах о вступлении в ЕС. Он касается внешних отношений. После завершения работы в правительстве Зеленский предложил Качке возглавить представительство Украины в Евросоюзе в Брюсселе. Ранее эту должность занимал Всеволод Ченцов. 16 июля его назначили вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Что происходит с переговорами о вступлении Украины в ЕС

Назначение нового представителя происходит на фоне продолжения переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз. Этот процесс предусматривает приведение украинского законодательства в соответствие с правилами ЕС и выполнение ряда требований в различных сферах.

Переговоры разделены на тематические кластеры. Каждый из них охватывает отдельные направления политики и законодательства, которые Украина должна привести в соответствие с европейскими стандартами. Следующими планировалось открыть кластер 2 «Внутренний рынок» и кластер 3 «Конкурентоспособность». Согласно данным, приведенным в сообщении, это должно было состояться 13 октября.

Ранее Качка также заявлял, что вступление Украины в ЕС может укрепить промышленность и аграрный сектор самого Евросоюза. Теперь на новой должности он будет представлять интересы Украины в отношениях с европейскими институтами и работать над вопросами, связанными с европейской интеграцией страны. Текст соответствующего указа опубликован на сайте главы государства.

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