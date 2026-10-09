В Харькове во время конфликта между гражданскими лицами и группой оповещения территориального центра комплектования получила травму женщина. По версии ТЦК, военнослужащий оттолкнул её, защищаясь от агрессивного гражданина. Полиция уже возбудила уголовное дело, а обстоятельства стычки устанавливают следователи.

В Харькове произошел конфликт между гражданскими лицами и военнослужащими группы оповещения территориального центра комплектования и социальной поддержки. В ходе столкновения пострадала женщина. Об этом сообщил Харьковский областной ТЦК и СП. По предварительной версии военных, конфликт возник во время проведения мероприятий по оповещению. Один из граждан якобы начал вести себя агрессивно и напал на военнослужащих.

Во время спора к конфликту присоединилась женщина. В ТЦК утверждают, что военнослужащий действовал в ответ на угрозу и оттолкнул её, защищаясь от нападения. Женщина упала и получила травмы. В социальных сетях распространяется видео, на котором запечатлен фрагмент стычки. В то же время отдельная видеозапись не обязательно отражает все обстоятельства происшествия, поэтому окончательные выводы следует делать после проверки всех материалов.

Что говорят в ТЦК

В Харьковском областном территориальном центре комплектования заявили, что проверяют обстоятельства конфликта. Руководство учреждения должно выяснить, что именно произошло и как действовали участники стычки. В ТЦК также подчеркнули, что сотрудничают с правоохранительными органами. По их словам, военные предоставляют необходимую информацию и обеспечивают доступ к материалам, которые могут помочь следствию.

Представители центра комплектования призвали не делать поспешных выводов, пока продолжаются следственные действия. В то же время их версия событий на данный момент является позицией одной из сторон конфликта, которую должны проверить правоохранительные органы.

Полиция расследует обстоятельства столкновения

По факту происшествия правоохранители возбудили уголовное дело. В настоящее время ведется досудебное расследование, в ходе которого следователи устанавливают все детали конфликта и проверяют действия его участников. В частности, правоохранителям предстоит выяснить, из-за чего возникла стычка, при каких обстоятельствах военнослужащий оттолкнул женщину и какие травмы она получила. Также должны быть проверены видеозаписи и другие материалы, которые могут помочь восстановить ход событий.

Пока нет окончательных выводов следствия относительно действий военнослужащего и других участников конфликта. Дальнейшие решения будут зависеть от собранных доказательств и результатов расследования. Об этом сообщает Харьковский областной ТЦК и СП.

Три украинских разработчика получат гранты до $100 тысяч на технологии для разминирования

Украина и JICA создадут сеть лабораторий для анализа почв после разминирования

Международная организация приостановила разминирование в Украине после гибели сотрудников

Читай нас в