W regionie Przykarpacia mężczyzna zabił swoją partnerkę i podpalił jej ciało

W miejscowości Herynia w obwodzie iwano-frankowskim 46-letni mężczyzna jest podejrzany o zabójstwo swojej 49-letniej partnerki. Grozi mu do 15 lat pozbawienia wolności.

Według ustaleń śledztwa podczas biesiady między parą doszło do kłótni, w trakcie której mężczyzna dźgnął kobietę nożem w szyję. Kobieta zmarła na skutek odniesionych obrażeń.

Aby ukryć zbrodnię, podejrzany owinął ciało w materiał, oblał je rozpuszczalnikiem i podpalił, po czym uciekł. Ciało ofiary znalazła matka mężczyzny. Podejrzanego zatrzymano, a sąd zastosował wobec niego środek zabezpieczający w postaci aresztu tymczasowego.

Źródło: Prokuratura obwodowa w Iwano-Frankiwsku.

W centrum Winnicy funkcjonariusze organów ścigania zatrzymali dwóch podejrzanych o brutalne zabójstwo 46-letniej właścicielki mieszkania i jej 47-letniej znajomej.

Policja ustaliła tożsamość mężczyzny, który rzucił granat na jezdnię przy ulicy Kowelskiej w Łucku. Znajduje się on w areszcie.