В Прикарпатье мужчина убил сожительницу и поджог её тело

В селе Гериня в Ивано-Франковской области 46-летнего мужчину подозревают в убийстве 49-летней сожительницы. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

По данным следствия, во время застолья между парой возник конфликт, в ходе которого мужчина ударил женщину ножом в шею. От полученного ранения она скончалась.

Чтобы скрыть преступление, подозреваемый завернул тело в ткань, облил растворителем и поджёг, после чего скрылся. Погибшую обнаружила мать мужчины. Подозреваемого задержали, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Источник: Ивано-Франковская областная прокуратура.

В центре Винницы правоохранители задержали двух подозреваемых в жестоком убийстве 46-летней владелицы квартиры и ее 47-летней знакомой.

Полиция установила личность мужчины, который бросил гранату на проезжую часть на улице Ковельской в Луцке. Он находится под стражей.