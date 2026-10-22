Тарас Качка официально стал представителем Украины при ЕС

Тарас Качка приступил к исполнению обязанностей представителя Украины при Европейском союзе. Он вручил верительные грамоты председателю Европейского совета Антониу Кошти и председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен.

О начале дипломатической работы Качка сообщил в социальной сети X. Он подчеркнул важность углубления сотрудничества с ЕС и дальнейшего продвижения европейской интеграции Украины.

По словам дипломата, общая цель Украины и Евросоюза — обеспечить Украине достойное место в Европейском союзе.

Источник: Тарас Качка, соцсеть X.

Президент Владимир Зеленский назначил Тараса Качку представителем Украины при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии. Ранее Качка занимал должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Теперь он будет представлять Украину в ЕС на фоне переговоров о вступлении страны в объединение.

Бывший вице-премьер по вопросам евроинтеграции Тарас Качка продолжит работу в европейском направлении, представляя Украину в ЕС. При этом он будет совмещать эту работу с функцией торгового представителя Украины в рамках двусторонних соглашений с партнерами.

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