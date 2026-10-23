Tymczasowemu pełniącemu obowiązki szefa grupy wsparcia psychologicznego personelu jednego z regionalnych centrów koordynacji i wsparcia (RTCC) oraz służb specjalnych w obwodzie donieckim postawiono zarzut uzyskania nielegalnej korzyści oraz nadużycia wpływu.

Zgodnie z ustaleniami śledztwa urzędnik otrzymał 4,5 tysiąca dolarów za pomoc w przeniesieniu żołnierza do jednostki tyłowej. Następnie zażądał po 5,5 tysiąca dolarów od tego żołnierza i jego brata za pomoc w wykreśleniu obu z ewidencji wojskowej.

Po otrzymaniu 11 tys. dolarów urzędnik został zatrzymany. Łączna kwota nielegalnej korzyści w trzech przypadkach wynosi 15,5 tys. dolarów.

Sąd skierował podejrzanego do aresztu, z możliwością zwolnienia za kaucją w wysokości 266 240 hrywien. Prokurator złożył odwołanie od tej decyzji.

Źródło: Prokuratura Specjalistyczna ds. Obrony Regionu Wschodniego.

Przypomnijmy, że w Odessie kierowca ranił nożem żołnierza TCC i próbował go potrącić samochodem.

Wcześniej organy ścigania postawiły zarzuty 41-letniemu mieszkańcowi Kijowa, który 19 października otworzył ogień w budynku rejonowego Centrum Rekrutacji Wojskowej i Służby Społecznej w dzielnicy Pechersk w Kijowie. Grozi mu dożywotnie pozbawienie wolności.

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