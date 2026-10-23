Временному исполняющему обязанности начальника группы психологической поддержки персонала одного из РТЦК и СП Донецкой области было предъявлено подозрение в получении неправомерной выгоды и злоупотреблении влиянием.

По данным следствия, чиновник получил 4,5 тысячи долларов за содействие в переводе военнослужащего в тыловую часть. Впоследствии он вымогал еще по 5,5 тысячи долларов у этого военнослужащего и его брата за содействие в снятии обоих с воинского учета.

После получения 11 тысяч долларов должностное лицо было задержано. Общая сумма неправомерной выгоды по трем эпизодам составляет 15,5 тысячи долларов.

Суд поместил подозреваемого под стражу с альтернативой залога в размере 266 240 гривен. Прокурор обжаловал это решение.

Источник: Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.

Напомним, в Одессе водитель ранил военного ТЦК ножом и пытался сбить его автомобилем.

Ранее правоохранители сообщили о подозрении 41-летнему киевлянину, который 19 октября устроил стрельбу в здании Печерского районного ТЦК и СП в Киеве. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

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