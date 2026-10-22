Украина может лишиться 18 млрд евро от ЕС из-за провала антикоррупционной стратегии

Из повестки дня ближайшей пленарной недели Верховной Рады был исключен законопроект № 15230-д об основах государственной антикоррупционной политики на 2026–2030 годы из-за отсутствия голосов в коалиции. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По словам парламентария, провал или отсрочка принятия антикоррупционной стратегии ставит под прямую угрозу поступление в бюджет 18 миллиардов евро макрофинансовой помощи от Европейского Союза.

В то же время Верховная Рада планирует приступить к рассмотрению проекта Государственного бюджета на 2027 год и ряда других законопроектов для выполнения требований МВФ, ЕС и Всемирного банка, в частности касающихся сектора платежей SEPA, реформы госслужбы и корпоративного управления.

Источник: Железняк в Telegram.

Украина должна получить 17 миллиардов евро бюджетной поддержки от Евросоюза до конца 2026 года, однако эти средства будут зависеть от проведения необходимых реформ. Об этом заявил президент Европейского совета Антониу Кошта, выступая в Европарламенте в Страсбурге. Он также заверил, что ЕС будет участвовать в финансировании потребностей Украины в 2027 году и призвал международных партнеров увеличить помощь.

Между тем Украина ведет активную работу с международными партнерами с целью привлечения средств для покрытия непокрытого бюджетного дефицита в размере 3,5 миллиарда евро (около 4,1 миллиарда долларов США) на текущий финансовый год. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

Лидеры стран Европейского Союза соберутся 26–27 ноября на специальное заседание Европейского совета, ключевыми темами которого станут многолетняя финансовая рамка ЕС на 2028–2034 годы и вопрос финансирования Украины в 2027 году. О соответствующих планах послал государств-членов проинформировал руководитель аппарата президента Евросовета Антониу Кошти Педро Лурти.

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