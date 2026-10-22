由于反腐败战略的失败，乌克兰可能损失来自欧盟的180亿欧元

由于执政联盟内部未能获得足够支持，关于《2026–2030年国家反腐败政策原则》的第15230-д号法案已被从乌克兰最高拉达下周全体会议的议程中撤下。 议员雅罗斯拉夫·热列兹尼亚克通报了这一消息。

据这位议员称，反腐败战略的通过失败或推迟，将直接威胁到欧盟向国家预算提供的180亿欧元宏观金融援助。

与此同时，最高拉达计划开始审议2027年国家预算草案以及一系列其他法案，以履行国际货币基金组织（IMF）、欧盟和世界银行的要求，特别是关于SEPA支付体系、公务员制度改革及公司治理方面的要求。

来源：杰列兹尼亚克在Telegram上的发文。

乌克兰应在2026年底前从欧盟获得170亿欧元的预算支持，但这笔资金的发放将取决于必要改革的落实情况。欧洲理事会主席安东尼奥·科斯塔在斯特拉斯堡欧洲议会发表讲话时作出了上述表态。 他还保证，欧盟将参与资助乌克兰2027年的需求，并呼吁国际合作伙伴增加援助。

与此同时，乌克兰正与国际合作伙伴积极开展工作，旨在筹集资金以弥补本财政年度35亿欧元（约合41亿美元）的未覆盖预算赤字。 乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基就此发表了声明。

欧盟各国领导人将于11月26日至27日召开欧洲理事会特别会议，会议的重点议题将是2028至2034年欧盟多年期财政框架以及2027年对乌克兰的资金支持问题。 欧盟理事会主席办公室主任安东尼奥·科什蒂·佩德罗·卢尔蒂已向各成员国通报了相关计划。

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