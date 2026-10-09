W Polsce Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) w czwartek wieczorem wysłało mieszkańcom województwa lubelskiego ostrzeżenie o zagrożeniu atakiem z powietrza. Powodem były uderzenia Federacji Rosyjskiej — państwa-agresora — w cele w zachodniej części Ukrainy, informuje RMF24.

Treść ostrzeżenia

W komunikacie RCB wezwało odbiorców do znalezienia bezpiecznego miejsca, wykonywania poleceń służb i oczekiwania na kolejne komunikaty. Początkowo, o godz. 23:11, centrum poinformowało w serwisie społecznościowym X, że ostrzeżenie wysłano mieszkańcom województw lubelskiego i podkarpackiego. W późniejszym komunikacie RCB wspomniano już tylko o województwie lubelskim.

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Działania polskiego wojska

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych RP oświadczyło, że w polskiej przestrzeni powietrznej operowało lotnictwo wojskowe z powodu rosyjskich uderzeń z użyciem środków napadu powietrznego. Dowództwo uruchomiło również dostępne siły i środki, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego postawiono w stan gotowości.

Dowództwo podkreśliło, że działania te miały charakter prewencyjny i były ukierunkowane na ochronę polskiej przestrzeni powietrznej. Według RMF24 ostrzeżenie RCB odwołano po około 30 minutach.

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