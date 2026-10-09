В Польше RCB предупредил Люблинское воеводство об угрозе с воздуха — RMF24
В Польше Правительственный центр безопасности (RCB) в четверг вечером направил жителям Люблинского воеводства предупреждение об угрозе атаки с воздуха. Причиной стали удары Российской Федерации — государства-агрессора — по целям в западной части Украины, сообщает RMF24.
Текст предупреждения
В сообщении RCB призвал адресатов найти безопасное место, выполнять указания служб и ждать дальнейших сообщений. Сначала, в 23:11, центр сообщил в социальной сети X, что предупреждение разослали жителям Люблинского и Подкарпатского воеводств. В более позднем сообщении RCB упоминалось только Люблинское воеводство.
Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.
Действия польских военных
Оперативное командование Вооруженных сил Польши заявило, что из-за российских ударов с применением средств воздушного нападения в воздушном пространстве Польши действовала военная авиация. Командование также задействовало имеющиеся силы и средства, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки были приведены в состояние готовности.
В командовании подчеркнули, что эти действия носили превентивный характер и были направлены на защиту польского воздушного пространства. По информации RMF24, примерно через 30 минут предупреждение RCB отменили.