Молдова создаст укрытия на границе с Украиной из-за атак БПЛА

Власти Молдовы приступили к созданию специальных защитных зон и укрытий на пунктах пропуска через государственную границу с Украиной для защиты сотрудников и граждан от атак беспилотников. Министр внутренних дел Даниэла Мисаил-Никитин отметила, что в случае опасности гражданские лица и пограничники смогут оперативно эвакуироваться в безопасные места.

Кроме того, молдавская сторона отзывает своих сотрудников с совместных пунктов пропуска, расположенных непосредственно на украинской территории, в частности с КПП «Крива» и «Паланка».

Решение принято на фоне систематических обстрелов пограничной инфраструктуры, в результате которых 5 октября вблизи Паланки вследствие попадания осколков был ранен полицейский, а в начале сентября возле Старокозачьего в результате атаки дронов погибли двое гражданских лиц. Всего с начала полномасштабного вторжения российские ракеты и беспилотники 81 раз нарушали воздушное пространство Молдовы, из которых 44 случая зафиксированы в 2026 году.

Об этом сообщает издание «NewsMaker».

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