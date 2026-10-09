Помощь Африке сократилась более чем на 25% — France 24

Иностранная помощь Африке сократилась более чем на 25%. В выпуске France 24 рассказали, что в Кении сокращения затронули медицинские программы для женщин, которые поддерживались американской помощью.

Репортаж из Кении

Выпуск программы The 51% посвящен последствиям сокращения международной поддержки женщин и детей в Африке. Репортаж из Кении сосредоточен на медицинских программах для женщин, которые получали поддержку американской помощи. Авторы рассматривают, как сокращение финансирования влияет на эти программы.

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Региональный контекст

Ведущая Аннетт Янг также поговорила с Наной Зулу из Африканского фонда развития женщин о значении этой ситуации для региона в целом. Отдельная часть выпуска посвящена женщинам-пожарным на Борнео. France 24 сообщает, что в Индонезии продолжается худший за 11 лет сезон пожаров, а женщины-пожарные сталкиваются с сексистской реакцией.

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