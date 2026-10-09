Pomoc dla Afryki spadła o ponad 25% — France 24

Pomoc zagraniczna dla Afryki spadła o ponad 25%. W materiale France 24 poinformowano, że w Kenii cięcia dotknęły programów opieki zdrowotnej dla kobiet, które były wspierane przez pomoc amerykańską.

Reportaż z Kenii

Odcinek programu The 51% poświęcono skutkom zmniejszenia międzynarodowego wsparcia dla kobiet i dzieci w Afryce. Reportaż z Kenii koncentruje się na programach opieki zdrowotnej dla kobiet, które otrzymywały wsparcie z pomocy amerykańskiej. Autorzy analizują, jak ograniczenie finansowania wpływa na te programy.

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Kontekst regionalny

Prowadząca Annette Young rozmawiała również z Naną Zulu z Afrykańskiego Funduszu Rozwoju Kobiet o znaczeniu tej sytuacji dla całego regionu. Osobna część odcinka jest poświęcona kobietom strażakom na Borneo. France 24 informuje, że w Indonezji trwa najgorszy od 11 lat sezon pożarów, a kobiety strażacy spotykają się z seksistowskimi reakcjami.

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