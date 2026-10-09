Министерство торговли Китая заявило, что Пекин и Европейский Союз достигли соглашения по торговле гибридными автомобилями. Об этом после двухдневных переговоров еврокомиссара по торговле Мароша Шефчовича с китайскими правительственными чиновниками в Пекине сообщает Politico Europe.

Заявление китайского министерства

В китайском ведомстве отметили, что после интенсивных консультаций стороны достигли договоренности о торговле гибридными автомобилями, которая соответствует правилам Всемирной торговой организации.

Переговоры проходили в рамках усилий ЕС по сокращению торгового дефицита с Китаем, который, по данным издания, составляет 1 млрд евро в день, а также для уменьшения давления на европейскую промышленность.

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Импорт гибридов из Китая

Накануне визита Шефчовича автомобили оказались в центре обсуждений, хотя составляют лишь часть торгового дефицита. Договоренность могла бы предотвратить введение ЕС дальнейших защитных мер против китайского автомобильного экспорта и потенциально стать образцом для других отраслей.

В октябре 2024 года ЕС ввел компенсационные пошлины до 35% на полностью электрические автомобили из Китая. Гибридные автомобили под эти ограничения не попали. В то же время импорт гибридов из Китая резко вырос, тогда как европейские производители, в частности Volkswagen, стабилизировали свои доли рынка полностью электрических автомобилей. Лидеры ЕС должны рассмотреть результаты торговых переговоров на встрече в Брюсселе в следующий четверг.

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