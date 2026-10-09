Chińskie Ministerstwo Handlu oświadczyło, że Pekin i Unia Europejska osiągnęły porozumienie w sprawie handlu samochodami hybrydowymi. Po dwóch dniach rozmów unijnego komisarza ds. handlu Maroša Šefčoviča z chińskimi urzędnikami w Pekinie poinformowało Politico Europe.

Oświadczenie chińskiego ministerstwa

Chiński resort zaznaczył, że po intensywnych konsultacjach strony osiągnęły porozumienie w sprawie handlu samochodami hybrydowymi, które jest zgodne z zasadami Światowej Organizacji Handlu.

Rozmowy odbywały się w ramach starań UE o zmniejszenie deficytu handlowego z Chinami, który według publikacji wynosi 1 mld euro dziennie, a także o ograniczenie presji na europejski przemysł.

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Import hybryd z Chin

W przededniu wizyty Šefčoviča samochody znalazły się w centrum dyskusji, choć stanowią jedynie część deficytu handlowego. Porozumienie mogłoby zapobiec wprowadzeniu przez UE dalszych środków ochronnych przeciwko chińskiemu eksportowi samochodów i potencjalnie stać się wzorem dla innych sektorów.

W październiku 2024 roku UE wprowadziła cła wyrównawcze do 35% na samochody wyłącznie elektryczne z Chin. Samochody hybrydowe nie zostały objęte tymi ograniczeniami. Jednocześnie import hybryd z Chin gwałtownie wzrósł, podczas gdy europejscy producenci, w tym Volkswagen, ustabilizowali swoje udziały w rynku samochodów wyłącznie elektrycznych. Liderzy UE mają rozpatrzyć wyniki rozmów handlowych na spotkaniu w Brukseli w przyszły czwartek.

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