中国商务部表示，北京与欧盟已就混合动力汽车贸易达成协议。Politico Europe报道称，此前欧盟贸易委员马罗什·谢夫乔维奇在北京与中国政府官员进行了为期两天的会谈。

中国商务部的声明

中方部门指出，经过密集磋商，双方就混合动力汽车贸易达成了一项符合世界贸易组织规则的协议。

谈判是在欧盟努力减少对华贸易逆差的背景下进行的。据该媒体报道，这一逆差每天为10亿欧元，谈判也旨在减轻欧洲工业面临的压力。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

从中国进口混合动力汽车

在谢夫乔维奇访问前夕，汽车成为讨论焦点，尽管其仅占贸易逆差的一部分。该协议本可避免欧盟针对中国汽车出口出台进一步保护措施，并有可能成为其他行业的范例。

2024年10月，欧盟对来自中国的纯电动汽车征收最高35%的反补贴关税。混合动力汽车未被纳入这些限制。与此同时，从中国进口的混合动力汽车大幅增长，而包括大众汽车在内的欧洲制造商稳定了其在纯电动汽车市场的份额。欧盟领导人将在下周四于布鲁塞尔举行的会议上审议贸易谈判结果。

关注我们在